Gabriel Boric arremete contra Nicolás Maduro: "Desde la izquierda democrática decimos que es una dictadura"

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió con contundencia a la situación política en Venezuela, calificando al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Las declaraciones del mandatario chileno tuvieron lugar la tarde de este jueves, durante su visita a la Región del Biobío, donde encabezó la entrega de vehículos policiales y supervisó las obras de la Escuela de Formación de Carabineros (ESFOCAR) en Concepción.

Boric aprovechó la ocasión para expresar su rechazo a las acciones del gobierno venezolano, especialmente tras la denuncia del equipo de la dirigente opositora María Corina Machado sobre su detención luego de participar en una marcha opositora en Caracas. El hecho ocurre en un contexto de alta tensión, a pocos días de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para un nuevo periodo.

“En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela. Y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetuó el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a todo el que discrepe con él”, afirmó Boric.

El Presidente también recordó que esta semana se puso fin a la misión del embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien ocupó el cargo durante 19 meses. La medida refuerza la postura del gobierno chileno de no reconocer la legitimidad del régimen de Maduro.

Boric, desde su posición como líder de izquierda, no dudó en condenar las acciones del mandatario venezolano: “Yo soy una persona de izquierda, y desde la izquierda política les digo: el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia. Todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino”.

El mandatario chileno concluyó su intervención con un llamado urgente: “Hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela”.

Las declaraciones de Boric marcan una postura firme desde la izquierda democrática, enviando un mensaje claro al régimen de Nicolás Maduro y a la comunidad internacional sobre la necesidad de recuperar la democracia en Venezuela.