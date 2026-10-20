Es falso que islamistas amenacen con quemar Notre-Dame: el video circula desde 2025 y ya había sido desmentido

LO FALSO:

En redes sociales circula un video de islamistas que amenazan con incendiar la catedral de Notre-Dame y exigen la liberación de Brahim Aouissaoui, presentado como una amenaza actual en medio de las protestas en Francia.

LO VERDADERO:

El video circula desde enero de 2025 y ya había sido desmentido por medios como Euronews, que identificaron inconsistencias en la grabación que ponen en duda la autenticidad de la amenaza.

El atentado de Niza sí ocurrió el 29 de octubre de 2020 y Brahim Aouissaoui fue condenado por ese ataque en 2025. Sin embargo, este hecho real no demuestra que el video sea auténtico ni que corresponda al contexto actual de las protestas en Francia.

En redes sociales volvió a circular un video que muestra a tres hombres encapuchados que amenazan con incendiar la catedral de Notre-Dame de París y exigen la liberación de Brahim Aouissaoui, responsable del atentado de Niza de 2020. Las publicaciones presentan las imágenes como una amenaza actual, en medio de las recientes protestas registradas en Francia. Sin embargo, el video es antiguo y ya había sido desmentido, por lo que no constituye evidencia de una amenaza reciente contra la catedral.

Al cierre de esta verificación, una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde acumula más de 67.000 visualizaciones, 1.800 ‘Me gusta’, 950 comentarios y más de 1.000 compartidos.

Video viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa permitió encontrar una publicación del mismo video que data de enero de 2025, varios meses antes de su nueva difusión. La grabación muestra a los hombres lanzar una amenaza antes de prender fuego a una maqueta de Notre-Dame. Por tanto, compartirla como si estuviera relacionada con las recientes protestas en Francia omite su antigüedad y el contexto en el que comenzó a circular.

Publicación de enero de 2025. Foto: X

Además, el video ya había sido desmentido meses atrás por medios como Euronews y France 24, que identificaron inconsistencias en la grabación. Entre ellas, el logotipo que llevan los hombres no coincide plenamente con el de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), grupo islamista al que supuestamente pertenecerían, y su acento al hablar árabe parece egipcio, no sirio. Estos indicios ponen en duda la autenticidad de la amenaza y apuntan a que se trataría de una puesta en escena.

Nota de Euronews. Foto: Euronews

Nota de France 24 traducida. Foto: France 24

Cabe precisar que el atentado de Niza sí ocurrió: el 29 de octubre de 2020, Brahim Aouissaoui asesinó a tres personas en la basílica de Notre-Dame de esa ciudad francesa. En febrero de 2025, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, la veracidad de ese ataque no demuestra que el video que exige su liberación sea auténtico.

Conclusión

En redes sociales circula un video de supuestos islamistas que amenazan con incendiar la catedral de Notre-Dame y exigen la liberación de Brahim Aouissaoui, presentado como si fuera una amenaza actual en medio de las protestas en Francia. Sin embargo, el contenido es falso, pues la grabación circula desde enero de 2025 y ya había sido desmentida por medios internacionales debido a inconsistencias que ponen en duda su autenticidad. Aunque el atentado de Niza de 2020 sí ocurrió y Aouissaoui fue condenado por ese ataque, esto no demuestra que la amenaza mostrada en el video sea real ni que corresponda a los acontecimientos recientes en Francia.



