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Giorgia Meloni anuncia el despliegue de 500 militares tras saqueos y enfrentamientos entre las policía y manifestantes

Las reformas italianas facilitan el procesamiento de jóvenes y establecen que los padres cubran los daños, además de aumentar la capacidad de centros de detención especializados.

La violencia en manifestaciones tras disturbios en Milán que dejaron más de 100 policías heridos. Foto: AFP.
La violencia en manifestaciones tras disturbios en Milán que dejaron más de 100 policías heridos. Foto: AFP.
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El Gobierno de Italia, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, anunció nuevas medidas para frenar la violencia en las manifestaciones, luego de los saqueos e incendios registrados durante el fin de semana en el centro comercial de Milán. Los incidentes dejaron más de 100 policías heridos en dos días.

El decreto gubernamental contempla el despliegue de 500 soldados adicionales en Milán hasta finales de año, además de nuevas sanciones para quienes participen en actos violentos. Entre ellos figura un delito específico por participación violenta en manifestaciones, castigado con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (22.500 dólares).

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En un video difundido en redes sociales, Meloni calificó de dolorosa y aterradora la presencia de numerosos jóvenes en los disturbios. "Los jóvenes… vinieron a la plaza a destrozar cosas, robar y grabarse haciéndolo", afirmó, al advertir sobre el riesgo de que estas imágenes incentiven conductas similares.

La normativa también establece que los responsables deberán cubrir los daños materiales y que los padres asumirán cuando los causantes sean menores de edad. Asimismo, facilita el procesamiento de adolescentes mayores de 14 años al presumir que comprenden sus actos, salvo prueba en contrario. Anteriormente, esta cuestión debía ser evaluada por un juez.

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Acción y reacción

Como parte de la reforma, el Ejecutivo prevé ampliar la capacidad de los centros de detención y aumentar el número de jueces especializados en justicia juvenil. El decreto deberá ser convertido en ley por el Parlamento en un plazo de 60 días.

Según la policía de Milán, 2.000 jóvenes participaron en los disturbios del sábado por la noche. De las aproximadamente 50 personas detenidas durante el fin de semana, más de 30 eran menores de edad. Los manifestantes se enfrentaron a los agentes, saquearon establecimientos e incendiaron propiedades, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a utilizar cañones de agua y gases lacrimógenos.

Los hechos coincidieron con protestas en la vecina Francia contra el encarecimiento de la vida y en apoyo a las reivindicaciones estudiantiles. En ambos países, las autoridades recurrieron a medidas antidisturbios para contener los episodios de violencia.

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