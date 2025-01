La reciente denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, contra los congresistas Rosángela Barbarán, Kira Alcarraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga Trillo, Arturo Zeballos y Diego Bazán, por presunta autoría del delito de peculado doloso, requiere el análisis de un episodio ocurrido en 2023 para comprenderla en su totalidad.

En aquel entonces, los congresistas denunciados viajaron a la ciudad de Trujillo, al norte del país, donde celebraron el cumpleaños de Diego Bazán, uno de los implicados. Algunos justificaron su presencia en la ciudad aduciendo motivos "laborales". Aunque varios parlamentarios asistieron al evento —entre ellos Norma Yarrow y Alejandro Cavero—, solo los denunciados por el Ministerio Público habrían utilizado fondos del presupuesto asignado al Parlamento para cubrir los gastos de traslado y estadía. El monto total gastado entre los congresistas superaría los S/. 5.000 soles.

En un informe publicado por La República en 2023, este medio accedió a los registros de gastos de algunos de los congresistas ahora sindicados por el presunto delito de peculado doloso. Según dicha información, Kira Alcarraz (Podemos Perú), Rosángela Barbarán (Fuerza Popular), María del Carmen Alva Prieto (no agrupada) y el cumpleañero Diego Bazán (Avanza País) habrían gastado individualmente S/. 976,78 cada uno.

Varios congresistas pidieron que el Legislativo les pague el viaje de ida y vuelta | Foto: La República

Las justificaciones de los congresistas por su asistencia a la fiesta de Diego Bazán en 2023

Varios de los congresistas implicados fueron identificados en el evento gracias a fotografías publicadas en las redes sociales por familiares del congresista trujillano. En dichas imágenes aparecen Cavero, Yarrow, Alva y Chirinos.

Publicación realizada por los familiares de Bazan, donde aparecieron distintos congresistas | Fuente: Facebook.

PUEDES VER: Especialistas advierten que firma de Alberto Fujimori en Constitución de 1993 busca fortalecer el cogobierno fujimorista

El hecho no tardó en llamar la atención de la prensa local. Diversos periodistas cuestionaron a los parlamentarios sindicados por haber usado recursos públicos para asistir a la fiesta de Bazán. Kira Alcarraz no negó su asistencia, pero afirmó que estaba cumpliendo labores de representación: "Sí, yo he estado en el almuerzo. Pero fui porque tenía una agenda pactada desde hace meses en Trujillo. (…) Terminé cerca de las 4, y te juro que no me dio tiempo para nada. (…) Yo viajé con el presupuesto, sí, pero porque tenía una agenda. Y lo del cumpleaños surgió de forma momentánea; recién me avisaron cuando ya estaba en Trujillo", declaró Alcarraz.

Por su parte, Edward Málaga, también implicado en la denuncia, aseguró que su viaje a Trujillo respondió a cuestiones laborales, incluyendo reuniones con dirigentes estudiantiles. Además, el exintegrante de la bancada del Partido Morado declaró que "lo que realice en mi tiempo libre no debería ser objeto para alimentar agendas políticas".

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte destituye a historiador Manuel Burga como director del Lugar de la Memoria

En una línea similar, desde el despacho de la congresista Rosángela Barbarán se informó que, aunque la legisladora solicitó a la Mesa Directiva los pasajes de ida y vuelta, finalmente no los utilizó debido a problemas de salud que le impidieron asistir.

En La República, pedimos descargos sobre la denuncia presentada recientemente por la Fiscalía a los congresistas Málaga y Bazán. Pero hasta el cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.