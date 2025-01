Jean Deza fue denunciado por su expareja Gariela Álava por agresión física y psicológica después una fiesta de Año Nuevo. Después de que el Poder Judicial ordenara su impedimento de salida del Perú, el exfutbolista de Juan Pablo II de Chongoyape se manifestó a través de un mensaje en sus redes sociales.

El delantero de 31 años, que, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, acumula 11 denuncias por diversos actos relacionados con violencia de género, sostuvo que se encuentra colaborando la investigación que viene realizando el Ministerio Público.

Jean Deza se pronuncia tras denuncia de agresión física

“(..) Se está coadyuvando con la labor policial y fiscal desde la apertura de diligencias preliminares efectuada por el Ministerio Público. Asimismo, quiero advertir que mi abogado y el recurrente al tomar conocimiento que se estaría requiriendo una medida de coerción personal - impedimento de salida del país, decidimos no oponemos a dicha medida, con la finalidad de continuar colaborando con el curso de las investigaciones, dando todas las facilidades del caso a las entidades estatales correspondientes”, mencionó en el inicio del comunicado que publicó en Instagram.

Por otra parte, el delantero indicó que no se encuentra prófugo y que las autoridades tiene conocimiento de su domicilio. “Es preciso hacer mención, que mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública. El juzgado y fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando, estando a derecho desde la primera citación cursada hacia mi persona, razón por la cual, acudiremos y estaremos presentes las veces que seamos requeridos por las instancias fiscales o judiciales”, agregó.

Poder Judicial dicta impedimento de salida del Perú a Jean Deza

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la Fiscalía consiguió una orden de impedimento de salida del Perú para Jean Deza. Dicha medida tiene una vigencia de 9 meses.

"Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro (3.ᵉʳ Despacho) obtuvo la medida de impedimento de salida del país por 9 meses para Jean Deza, por presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de G. A. F.", se lee en el escrito.

¿Dónde juega Jean Deza en el 2024?

Luego de la denuncia por agresión que presentó Gabriela Álava, Jean Deza fue separado de forma definitiva de Juan Pablo II, club que lo acaba de anunciar como flamante fichaje para la Liga |1 2025. Hasta el momento, se desconoce si el jugador firmará por otra institución.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).