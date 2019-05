¿Por qué se celebra el Día Internacional contra la Homofobia?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue quien declaró, desde el 2005, que cada 17 de mayo se celebraría el Día Internacional de contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ya que desde ese año marcó una fecha de un antes y un después en la lucha contra la discriminación hacia las personas homosexuales.

Aún en el año 2005 se denominaba como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, luego, en el año 2015 se añadió la palabra Bifobia, que no es más que el odio hacia las personas bisexuales.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones LGTBQI evitan que se utilice la palabra “fobia”, ya que el rechazo a este colectivo no tiene nada que ver como odio, sino con discriminación, es por ello que optan por llamarlo Día Internacional de Acción contra Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

Este año el lema que llevará la comunidad gay en todo el mundo es “Justicia y protección para todo”, ya que muchas de estas personas aún sienten miedo de llevar una vida segura y libre.

¿Por qué se celebra?

El Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Bifobia, reúne a miles de personas de la comunidad LGTBI para sensibilizar a otros sobre la violencia y discriminación que sufren a diario. Además de ello, pedir la igualdad para cada persona sin importar su orientación sexual o identidad de género.

¿Qué es la homofobia, Transfobia y Bifobia?

Los términos homofobia, transfobia, bifobia, haces referencia al odio que se le tiene a los hombres o mujeres homosexuales, transexuales y bisexuales.

¿Cuándo se fundó LGTBI?

El movimiento LGTBI comenzó formalmente en el año 1969 en la ciudad de Nueva York luego de una marcha por los disturbios de Stonewall, en la que exigían los derechos para los homosexuales.

¿Cuáles son los países que castigan la homosexualidad?

Según la Organización Nacional de las Unidades, existen 76 países que tienen leyes contra los homosexuales y cinco de ellos lo castigan con la pena de muerte.

Los casos de violencia contra la Comunidad Gay en el mundo

La ONU también dice que hay muy pocos casos de violencia contra la comunidad gay, ya que no cuentan con un sistema de monitoreo y las personas que sufren las consecuencia no se atreven a denunciar, por el temor a que las autoridades no han nada al respecto.