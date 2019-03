Netflix se burla de la caída del peso argentino y desata polémica en redes [FOTOS]

Como parte de una estrategia promocional para una de sus más esperadas producciones, el streaming estadounidense Netflix decidió compartir un meme que ha desatado la polémica en redes por la clara alusión a la devaluación del peso sobre el dólar en Argentina. A través de su cuenta local de Facebook, Netflix compartió el pasado miércoles una fotografía que busca a representar a los nuevos personajes de la serie 'The Umbrella Academmy'.

Tal como se observa en el meme compartido por Netflix, cada uno de los estudiantes, en total seis, representan una moneda nacional. El Peso Argentino se encuentra en la lista, sobre un personaje que en la ficción de Umbrella Academy ha muerto. El niño de esta producción de Netflix está embarrado en lo que parece ser sangre, mientras que los demás actores que representan al euro, real, dólar se lucen intactos y airosos en la imágen.

La leyenda que comparte esta publicación de Netflix en Facebook se alcanza a leer: "Siempre seremos el Ben del mundo". El mensaje no pasó desapercibido por los miles de seguidores de la cuenta oficial y local del estreaming estadounidense pues este coincidió con la apretada jornada cambiaría del peso al dolar argentino vivido en los últimos días.

Las cifras en aquel periodo registraron una cotización de 45 pesos argentinos por dólar lo cual significó una caída en el precio de la moneda representativa de Argentina. Una publicación del portal Squire aseguró que este personaje zombie, asociado al Peso Argentino, en la imagen es Ben, un personaje que ha muerto. "También sabemos que todos sus hermanos tienen una cierta responsabilidad en su muerte", señala la web.

Con este meme de Netflix podría presumirse que lo que quieren decir es que el Peso Argentino está muerto, lo cual ha generado diversas reacciones por parte de los cinéfilos. En la publicación, que ya cuenta con más de 6 mil reacciones, se alcanzan a observar distintos comentarios. Algunos critican que el streaming se burle de la economía local, mientras que otros le piden a Netflix que suban mejores producciones al canal. Por otra parte, hay algunos usuarios que decidieron tomar este meme con buen humor.

Recordando las anteriores estrategias de promoción de Netflix se puede observar que no es la primera vez que el streaming realiza este tipo de publicaciones previas al estreno de una gran producción. Por ejemplo, en el 2016, sorprendieron a los seguidores con un tuit vinculado a Orange is the New Black en la cual mostraban a la bailarina Moria Casan vestida como una reclusa similar a la de la serie protagonizada por Alex y Piper.