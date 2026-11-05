Mastergrama: solucionario del jueves 5 de noviembre de 2026
Mastergrama: solucionario del jueves 5 de noviembre de 2026
Mastergrama N°8876
Mastergrama N°8876
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.
PRECIOS/ 85.90
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.
PRECIOS/ 85.90