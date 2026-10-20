La peor noticia para inmigrantes en EE.UU. | Agentes del ICE continuarán utilizando máscaras en las detenciones: ¿Por qué razón?

Recientemente se confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuarán realizando todos sus operativos migratorios con el rostro cubierto, lo que ha generado gran temor entre los indocumentados. Esta decisión se debe a que los tribunales federales decidieron invalidar de manera consciente las leyes estatales que prohibían esta práctica.

A pesar de todos los intentos de estados como California, Nueva York y Nueva Jersey por exigir mayor transparencia facial, la justicia federal ha establecido que los estados no cuentan con la autoridad legal para poder regular el uniforme o las condiciones sobre cómo operan las agencias gubernamentales federales.

Agentes del ICE continuarán realizando operativos totalmente enmascarados

Según 'Univision' y distintos medios internacionales, los operativos migratorios han quedado en el centro de la polémica a raíz de las decisiones de los tribunales federales, que frenaron las leyes estatales destinadas a impedir que los agentes del ICE oculten su rostro durante las intervenciones.

Pese a que en California, Nueva York y Nueva Jersey han propuesto mayor transparencia en las acciones de las agencias federales, la justicia federal señaló que las autoridades de esos estados carecen de autoridad para regular las condiciones de operación de las entidades.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y responsables de la agencia han defendido el uso de cámaras por parte de los agentes del ICE como una medida de protección frente al doxing. De acuerdo con el Gobierno, las amenazas contra su personal se han incrementado de forma notable.

En contraste, organizaciones de derechos civiles y legisladores han advertido que esta práctica genera un clima de opacidad, alimenta el miedo en las comunidades y facilita que personas ajenas se hagan pasar por agentes federales, con el consiguiente riesgo para los extranjeros.

¿Cómo puedes proteger tus derechos?

Ten en cuenta que la presencia de agentes de inmigración con máscaras no anula tus derechos constitucionales; no obstante, si te encuentras con el ICE, será necesario que tengas en cuenta algunos aspectos: