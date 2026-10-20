Terror para inmigrantes | Mexicano es hallado muerto en un centro de detención del ICE: Se reportan 18 fallecidos durante el gobierno de Trump

El domingo 18 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó acerca de la muerte de otro inmigrante mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con ello, según el gobierno, van aproximadamente 18 mexicanos fallecidos en estos centros o en operaciones migratorias desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

Mexicano inmigrante muere dentro de centro de detención del ICE

De acuerdo con lo informado por la cancillería mexicana, el inmigrante identificado como Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, quien era residente de Dallas, falleció dentro del Centro de Procesamiento Rio Grande el sábado 17 de octubre.

Su muerte ha causado gran preocupación no solo en organizaciones defensoras de migrantes, sino también en el congresista del Distrito 28 de Texas, Henry Cuéllar, solicitó que se investigue al respecto: "La pregunta que yo tengo es: era residente legal y ¿por qué estaba ahí? Si era residente legal no debía de estar ahí, si era residente legal".

Asimismo, se conoció que la autoridad visitó el domingo 18 de octubre, el centro de procesamiento donde Emiliano perdió la vida, pero no le dijeron más detalles. "Yo fui el domingo 18 de octubre y revisé todo, pero no me podían dar las respuestas, pero ya puse todo por escrito y esperamos que pronto me den una respuesta", dijo el congresista.

El Consulado Mexicano informó que ya son 18 mexicanos que han fallecido desde 2025 en Estados Unidos bajo la custodia del ICE o también en operativos.

Gobierno mexicano exige una pronta investigación de estas muertes

Por su parte, México ha exigido a las autoridades estadounidenses una investigación pronta, exhaustiva y transparente para aclarar esta muerte y también enviará una denuncia a la Fiscalía del condado Webb, donde está Laredo, para solicitar que se aclare este caso, que se unirá a las medidas similares interpuestas en las fiscalías de varios estados en el mes de julio.

"El gobierno de México expresa su profunda preocupación ante la recurrencia de fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos... situación que exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses", se lee en el comunicado.

La cancillería ha vuelto a pedir a las autoridades migratorias estadounidenses que garanticen el acceso de los cónsules de México a los centros de detención del ICE para así garantizar que las personas mexicanas accedan a los derechos básicos, como los servicios de salud.