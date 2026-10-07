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Excelentes noticias | Amazon entregará hasta US$200 a millones de clientes en EE.UU.: Así podrás acceder al beneficio

Los clientes de Amazon podrán acceder a un reembolso de Amazon que va desde los US$51 hasta los US$200, pero ¿cómo recibirlo? En esta nota, te lo contamos.

Amazon entregará hasta US$200 a millones de clientes en EE.UU.
Amazon entregará hasta US$200 a millones de clientes en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Gracias a un acuerdo millonario conseguido por la Comisión Federal de Comercio (FTC) establecido en 2025, algunos clientes de Amazon Prime podrán recibir un pago de hasta US$200. Esto nace a raíz de que la autoridad demandara a la multinacional por inscribir a millones de consumidores en su programa Prime sin su consentimiento y además dificultar la cancelación de suscripción.

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Según lo establecido por la demanda, Amazon utilizó diversos diseños de interfaz de usuario manipuladores, coercitivos o engañosos para poder inducir a los consumidores a suscribirse a Prime con una renovación automática. También complicó deliberadamente el proceso de cancelación de la membresía.

Amazon enviará pagos de hasta US$200 a clientes

En el mes de septiembre del 2026, la FTC anunció que Amazon "acelerará y ampliará los pagos" a todos los consumidores elegibles. La FTC indicó que el mes pasado, la reconocida empresa realizó un pago a sus consumidores por un valor superior a los 845 millones de dólares, por lo que aún hay pagos pendientes.

De acuerdo con la agencia, aproximadamente 35 millones de consumidores fueron afectados por la inscripción no deseada a Prime o la cancelación diferida.

¿Quiénes tienen derecho a un reembolso de Amazon?

Según la resolución, más consumidores podrán acceder al reembolso de hasta US$200, pues anteriormente el pago máximo era de $51. A continuación, te diremos que para tener derecho a un reembolso será necesario cumplir estos requisitos:

  • Ser cliente de Amazon Prime en Estados Unidos.
  • Se suscribió a Amazon Prime a través de un “challenged enrollment flow” o intentó cancelar la suscripción a través del proceso de cancelación en línea, pero no pudo hacerlo entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.
  • No utilizó más de 20 beneficios de Amazon Prime (incluidos los productos de Prime Music o Prime Video) en ningún período de 12 meses posterior a la inscripción en Amazon Prime.

Ten en cuenta que no será necesario realizar alguna acción para recibir un reembolso, como presentar una reclamación, ni responder alguna notificación ni tampoco completar algún formulario. Amazon realizará los pagos automáticamente a los clientes que cumplan con los requisitos establecidos.

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