“el yoga se debe enseñar sin dogmas”

¿Sabemos respirar en el Perú?

No cuento con estadísticas, pero en general, mi observación es que hay errores básicos en la respiración. En general, no se sabe respirar.

¿Qué se debe hacer?

La mejor respiración es la diafragmática, es más profunda. El cerebro y los órganos se oxigenan más y con ello la experiencia vital se incrementa.

¿Cómo se llama a esa técnica?

La ciencia de la respiración en el Yoga se llama Pranayama. Prana se traduce como respiración o energía vital universal y Ayama significa expansión. Todo ser humano debería expandir su respiración, alargarla. Ese es el sentido.

Vivimos acelerados, con estrés y ello lo complica todo.

El estrés tiene dos componentes: el externo y el interno. Hay factores externos que van a causar temor, ansiedad, presión en la persona pero, en realidad, todo ello depende de los factores internos de la persona.

¿Explícame?

Estudios de neurociencia han comprobado que ciertas partes del cerebro se agrandan cuando se está bajo estrés, y se presenta un cambio estructural cerebral. Si, por ejemplo, una mala situación económica termina, y si es que la estructura del cerebro no cambia, a pesar de que el factor externo haya desaparecido, la persona sigue experimentando estrés. Lo más importante es enfocarse en cambiar la respuesta al estrés, y son tres factores a atender para cómo responder al estrés.

¿Cuáles son?

El primero es el pensamiento, es decir, el sistema de creencias. Una persona debe tener una perspectiva de vida que le permita atravesar los diferentes desafíos. Todos experimentamos desafíos financieros, emocionales, románticos, etc. La diferencia en que una persona colapse o no a ello responde a qué creencias tiene acerca de esas situaciones.

¿Cuáles son los otros dos?

Respiración y movimiento. Tu estado mental y fisiológico determinan cómo respondes al estímulo externo.

¿Y el yoga cómo ayuda a ello?

En dos factores. Uno de ellos, el fisiológico, que es el estado muscular. Si está tenso, la respuesta al estrés será estresada. Yoga trata de aliviar eso a través de asanas, es decir, posturas físicas que ayudan a elongar, dar flexibilidad, estabilidad y fuerza al sistema muscular. Si el cuerpo está fuerte, estable y flexible la respuesta será óptima.

¿Y el otro factor?

El bioquímico del cerebro, que tiene que ver con la emisión de suficiente endorfina y serotonina. Si no se emiten suficientes endorfinas, puede que el factor externo sea favorable o maravilloso, pero la experiencia no será tal porque el cerebro no lo va percibir así.

Y son esenciales para la alegría.

Exacto. Son neuroquímicos en el cerebro que facilitan la experiencia del bienestar.

Se asocia Yoga a religión. ¿Es así?

Yoga es experiencia, no está basado en fe. Primero practicas, experimentas y luego crees. El Yoga se debe enseñar sin dogmas, yo lo veo como ciencia. Es un sistema de conexión y concentración de energía mental, física y psíquica. Lo veo como un sistema de tecnología interna, con procesos que facilitan la vida.

El oriente lo tuvo bien claro.

Occidente se especializó con tecnologías externas: comunicación, transporte, etc. Pero pese a que hay mucho avance, el ser humano enfrenta los mismos problemas internos de siempre. En cambio, el oriente se enfocó en ir hacia dentro y en ese viaje hacia adentro desarrollaron esta tecnología que te da bienestar.❧