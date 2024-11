Para la construcción de la Vía Expresa Sur, la Municipalidad de Lima ha emitido una orden de ejecución provisional que podría llevar al desalojo del mercado Las Flores en Barranco, un espacio que ha albergado a más de 200 comerciantes durante tres décadas.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Las Flores, Marco Plasencia, informó que no están en contra de la megaobra vial, pero que se les ha advertido, de manera arbitraria, la demolición y desalojo del centro de abastos: "No al desalojo violento".

La noticia de la intervención de la MML, anunciada el 2 de noviembre, refiere Plasencia, ha preocupado a los cerca de 200 comerciantes del mercado, quienes aseguran sentirse consternados por el futuro de sus negocios y sus familias.

Plasencia afirmó que han sido notificados con una multa de S/20,600 por ocupar el predio de Barranco, sin embargo, señala que el terreno pertenece a la empresa T&C Holden, con la que tienen un contrato. "Están haciendo un expediente de defensa porque también quiere demoler su domicilio", precisó.

Mercado Las Flores en riesgo por obras de la Vía Expresa Sur

Los comerciantes del mercado Las Flores han alzado su voz, cuestionando la decisión municipal de la gestión de Rafael López Aliaga y argumentando que sus puestos de venta no interfieren con el proyecto vial.

La interpretación de las áreas de tránsito intervenidas es un punto de discusión, indican, ya que aseguran que su actividad no invade los espacios previstos para la obra. "No estamos en contra de la obra, solicitamos tiempo para ser reubicados y si nos pueden apoyar, sería factible, no nos pueden tratar de manera arbitraria", señaló.

Autopista unirá Lima norte y Lima sur. Foto: Municipalidad de Lima

En tanto, el abogado de los dueños del terreno en cuestión manifestó: "Ese predio fue intervenido por la Municipalidad de Lima de manera arbitraria, ellos no tienen un sustento normativo para ocupar ese espacio y con maquinaria, de manera violenta, se intervino. Existen derechos de propiedad".

Surco, otro de los distritos afectados por la Vía Expresa Sur

Los vecinos de Surco también han mostrado su preocupación por la intervención en áreas verdes del distrito a raíz del proyecto de la Vía Expresa Sur. La municipalidad del distrito hizo un llamado al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitando que se respeten los parques y espacios de recreación, en especial el parque ubicado en la avenida Próceres, afectado recientemente por las obras preliminares del plan vial.

Los vecinos temen que la expansión de la Vía Expresa Sur reduzca más espacios verdes del distrito. "Apoyamos el trabajo de la Vía Expresa Sur. Sin embargo, lamentamos que este inicio de obras se haya dado de forma intempestiva que impidió retirar a tiempo la infraestructura que Surco tiene en las zonas que serán intervenidas", manifestó la comuna de Surco.