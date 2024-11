Tres chefs peruanos lograron un lugar de reconocimiento en el evento gastronómico de The Best Chef 2024, celebrado este año en Dubái. Sin embargo, la sorpresa fue la ausencia de Gastón Acurio, uno de los referentes más emblemáticos de la gastronomía peruana, quien no aparece en esta lista desde el 2019.

Este ranking internacional premia a los chefs más influyentes y talentosos del mundo en diversas categorías, desde el máximo galardón de "Tres cuchillos" hasta el "Clase mundial". A continuación, te contamos quiénes fueron los peruanos galardonados en esta edición.

¿Qué es The Best Chef y cómo se elige a los mejores chefs del mundo?

The Best Chef es un evento anual que reconoce a los mejores exponentes de la alta cocina mundial. Desde su primera edición, ha reunido a cocineros de renombre de más de 60 países, evaluando su creatividad, técnica y contribuciones a la gastronomía global.

Para este año, el evento incorporó nuevas categorías, otorgando galardones a 550 chefs de 61 países. Se destacan los reconocimientos de "Tres cuchillos", otorgado a aquellos que alcanzan el 80% o más de la puntuación máxima posible, y la categoría de "Clase mundial", que reconoce a chefs que alcanzan un 40% o más de esta puntuación.

El ranking de The Best Chef 2024 también cambió su enfoque: en lugar de una lista larga, solo destaca a los tres mejores chefs a nivel mundial en un podio muy selecto, encabezado este año por el chef Rasmus Munk de Alchemist de Copenhague, seguido por Albert Adrià de Enigma de Barcelona y Eric Vildgaard de Jordnær de Copenhague.

¿Quiénes son los chefs peruanos galardonados en The Best Chef 2024?

Entre los 550 galardonados en The Best Chef, tres chefs peruanos lograron posicionarse en la máxima categoría de "Tres cuchillos". Este galardón los coloca entre la élite mundial de la gastronomía.

Mitsuharu “Micha” Tsumura (Maido): Su restaurante Maido ha sido un referente en la fusión de las cocinas peruana y nikkei. Tsumura ha llevado la cocina nikkei a nuevos niveles, destacándose por su creatividad y su habilidad para armonizar sabores tradicionales con técnicas modernas.

Mitsuharu Tsumura ya estuvo en otras ediciones de este prestigioso premio. Foto: The Best Chef Awards

Pía León (Kjolle): León ha ganado reconocimiento por su trabajo en Kjolle, donde explora ingredientes autóctonos peruanos en propuestas frescas y coloridas. Pía León y equipo articulan saberes, artes y culturas para ofrecer una manera única de acercarse a la megadiversidad de nuestro país.

Pía León aparece en este reconocido listado desde el 2020. Foto: The Best Chef Awards

Virgilio Martínez (Central): Con su propuesta en Central, Martínez ha logrado elevar los ingredientes peruanos a un estatus internacional. Su exploración de los ecosistemas y biodiversidad del Perú le ha permitido crear platos únicos que reflejan la geografía y cultura del país.

Virgilio Martinez tiene doble reconocimiento en el ranking The Best Chef 2024. Foto: The Best Chef Awards

La ausencia de Gastón Acurio en The Best Chef 2024

Un detalle que llamó la atención de The Best Chef fue la ausencia de Gastón Acurio, considerado uno de los pioneros de la cocina peruana moderna y reconocido internacionalmente por su labor en la promoción de la gastronomía del Perú. Aunque Acurio sigue siendo un referente y una inspiración para los chefs peruanos, no figura en este ranking desde el 2019.

Otros chefs peruanos en categorías destacadas de The Best Chef

Además de Tsumura, Martínez y León, otros chefs peruanos fueron reconocidos en la categoría de "Clase mundial", una distinción otorgada a aquellos que alcanzan un nivel superior en la gastronomía global. Entre ellos se encuentran: