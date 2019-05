¿El fin de una era? Todo sobre el drama del maquillador y youtuber James Charles

El mundo de la belleza no es ajeno al drama, controversia y las peleas, y esta semana fue un claro ejemplo de ello. Esta vez, tuvo que ver con el youtuber y maquillador, James Charles, quien está protagonizado uno de los escándalos más fuertes de su carrera y de la comunidad ‘beauty’. ¿Quieres conocer todos los detalles al respecto? Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Tati Westbrook y la marca Halo:

Todo el drama comenzó cuando James Charles publicitó a través de su cuenta de Instagram, los productos de una conocida (y controversial) marca de vitaminas para el crecimiento del cabello (y la ansiedad). Al parecer, esto era la manera de decir “gracias” del maquillador hacia la marca, ya que ellos le administraron un equipo de seguridad durante el festival de música de Coachella semanas atrás.

A simple vista, este gesto no podría verse mal, pero fue lo que este implicó para muchos de sus seguidores y los de la maquilladora y amiga (ahora ex amiga) de James Charles, Tati Westbrook. Resulta que Tati, -como la conocen sus subscriptores-, tiene una línea propia de vitaminas (Halo Beauty), y la marca a la cual James promocionó públicamente es el competidor #1 de Westbrook. Si bien ella sabe que no tiene ninguna exclusividad con James, Tati comentó que, en ocasiones pasadas, James Charles había hablado pésimamente de la marca e incluso dijo que jamás la promocionaría. Entonces, ¿qué cambio?

Gage Gomez y Coachella:

James Charles fue visto junto a un chico durante el festival de música, Coachella. Inmediatamente sus fans pensaron que se trataría de un nuevo pretendiente del maquillador, sin embargo, días después este dispuso de sus redes sociales para revelar como Gage Gomez lo había utilizado por meses para asistir al festival y ganar popularidad.

El joven fue rápido en responder que todo se trataba de un mal entendido ya que él es heterosexual e incluso se lo hizo saber a James, pero este continúo cortejándolo. Días más tarde se filtraron las conversaciones entre ambos donde se pudo confirmar que Gomez dejó las cosas en claro, que James Charles sabía que él era heterosexual y que todo lo que dijo fue por ira.

Esto indignó a los fans de James Charles y a otras personas en contacto con la comunidad de belleza ya que esta no es la primera vez que algo así sucede, es decir, que James Charles corteja a hombres heterosexuales e incluso los trata de convencer para que tengan relaciones con él.

James Charles y los elevados precios de sus entradas:

La molestia e indignación se intensificaron cuando, en medio de todo el drama, James anunció el precio de las entradas para su gira norteamericana. El Internet explotó cuando se filtró la noticia que las entradas vip para el evento estaban $500, un precio que, según numerosos usuarios, no habían pagado ni para los conciertos de mega estrellas como Beyoncé, Katy Perry o Taylor Swift.

Tras la ola de controversia, quejas y enfado del público, James justificó los precios de las entradas (meet and greets, productos de belleza de marcas reconocidas, autógrafos), sin embargo, no bajó los precios. Lo compensó adicionando más cosas, pero numerosas personas que fueron al evento testimoniaron que el precio no fue de acuerde con lo que vieron y recibieron.

Tati Wesbrook y el vídeo que acabó todo:

Después de haber revelado en sus historias de Instagram que se sentía “sola” en la comunidad de belleza, Tati Westbrook se mantuvo en silencio durante aproximadamente una semana. Hasta el viernes 10 de mayo, fecha en la cual publicó un vídeo de 43 minutos destapando la verdad de una vez por todas.

En su video, Tati explicó como esto no era un asunto de dinero o poder, pero sí reveló que estos dos factores cambiaron drásticamente la personalidad y al James que ella una vez conoció y ayudó. Así mismo, Westbrook reveló cómo ella y su esposo ayudaron económica y legalmente a James cuando este recién comenzaba en la industria de la belleza, y cómo ella siempre lo apoyaba en todos sus proyectos cuando nadie más lo hacía.

Pero lo más impactante que Tati confirmó, como ex amiga íntima de James, es cómo este tiene una fijación con los hombres heterosexuales e incluso cree que puede “convertirlos” en homosexuales solo porque es una “celebridad, es famoso y tiene dinero”. Incluso compartió varios ejemplos en los cuales James se le insinuaba a hombres claramente no interesados en él, y luego trataba de victimizarse argumentando que todos se quieren aprovechar de él. La gurú de belleza finalizó agradeciendo por el apoyo y aclarando que nunca esperó que una persona tan cercana a ella (James la maquilló para su boda) le haría algo así.

La respuesta de James:

James subió un video pidiendo disculpas a Tati Westbrook, a su esposo, a sus fans y respecto a toda la situación. Sin embargo, la sección de comentarios está llena de indignación y molestia por parte de los usuarios quienes señalan que es un acto forzado y sin buenas intenciones.

Las consecuencias:

A raíz del video de Tati Westbrook, (que tiene 15 millones de visitas y contando), la youtuber y maquilladora ha ganado aproximadamente 2 millones de seguidores en menos de 24 horas, pasando de 5 a 7,2 actualmente. Pero no todos la pasan bien.

Lo más grave es el contador de subscriptores de James, el cual presenta una drástica baja. En tan solo 24 horas, James Charles ha perdido más de 1 millón de seguidores y por lo visto, esto solo está comenzando. Y a raíz del escándalo y de la confirmación de acusaciones tan graves como la de manipular y tergiversar la sexualidad de alguien, numerosas celebridades como Kylie Jenner, Shawn Mendez lo han dejado de seguir en las redes sociales.

Incluso, después de las declaraciones de Tati Westbrook, varios hombres heterosexuales han aprovechado esta oportunidad para contar sus experiencias, similares a las de Gage Gomez, con James Charles y revelando cómo se habían sentido acosados sexualmente por Charles.

¿Será el fin de la era de James Charles?