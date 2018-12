Este es el jumpsuit azul que Adamari López usó para resaltar su figura

Adamari López en las últimas semanas ha optado por lucir trajes que combinen a la perfección con su nuevo estilo, el cual es fresco y femenino. Entre ellos tenemos el jumpsuit azul que la conductora puertoriqueña utilizó para festejar los 40 años que lleva de carrera.

Adamari López no le importan los comentarios sino sentirse cómoda y libre al momento de elegir sus trajes. Es por esta razón que muchos de sus seguidores la admiran por su seguridad y autoestima.

No cabe duda, de que la también actriz sigue rompiendo estereotipos luciendo más linda y original que nunca.

¿Qué es el jumpsuit?

Se trata de un traje de una sola pieza, compuesto por una parte de arriba y un pantalón, que ya triunfó como prenda de moda en la década de los 90 y que ahora regresa a las calles.

"Los cortes van desde aquellos que dejan los hombros o la espalda descubiertos, con manga murciélago, a los que son muy escotados o tienen óptica de camiseta", explicó la especialista en modas.

Si el traje de una sola pieza está hecho de un tricot veraniego y está cerrado con un puño, también se pueden elegir perfectamente bien baillerinas o sandalias. Por otro lado, las mujeres que tienen caderas un poco más llenitas también pueden optar por un modelo con pinzas y perneras de corte recto.

"Lo que en el pasado era un traje cómodo y práctico se ha convertido hoy en una prenda que se puede vestir incluso en la oficina o para ocasiones solemnes", dice la asesora de imagen alemana Britt Kiefer.

"Lo genial del overall es que no hace falta pensar mucho. Ya no es necesario preguntarse si la parte de arriba se combina bien con el pantalón, y está garantizada una silueta bonita", señala la personal shopper Stephanie Zarnic, de Múnich.