JLO te enseña cómo sacarle el mayor provecho a los pantalones jeans

No cabe duda que Jennifer López sabe cómo lucir un buen par de jeans. Esta prenda, no solo resalta la curvilínea figura que tiene, sino que al ser tan versátil consigue armar outfits fabulosos.

Y es que, Jennifer López no hace mucho esfuerzo por llamar la atención de los flashes con cada atuendo que se pone, ya sean: vestidos cortos, leggins, bikinis y como mencionamos, jeans. Esto lo podemos ver no solo en las fotos que los paparazzis captan de ella, sino también en su cuenta de Instagram, donde comparte muchos de sus looks.

Pero hace unos días, la conocida “Diva del Bronx” dio cátedra de cómo se deben lucir los jeans, donde, obviamente sus caderas tuvieron protagonismo. Aquí te dejamos algunas alternativas para que luzcas los pantalones al mismo estilo que JLO.

1.- High waisted

La cantante sabe cómo adaptarse a las tendencias de la moda. Es por eso, que cuando la vemos en jeans siempre tiene un outfit coordinado. Ella prefiere siempre lo más sencillo para poder combinarlo con sus blusas blancas.

2.- Low waisted

Para la artista, los jeans está en su top de prendas favoritas, ya que a lo largo de los años la hemos visto mostrando su figura gracias a ellos. Destacando siempre su abdomen plano y combinándolos con tops.

3.- Boyfriend

Jennifer López no se hace líos, al momento de querer salir con unos jeans más sencillos, ya que le permite looks más relajados y desenfadados.

4. Skinny

El estilo que más le gusta a la cantante es el ‘skinny’, pues son ideales para enmarcar sus piernas. Además, le encanta combinarlos con zapatos altos, pues estos ayudan a destacar mucho más su figura.

5.- Mom

Jennifer López suele usar estos pantalones con una camisa suelta, zapatillas y un cardigan. Como tiene la cintura alta y no son tan ceñidos son ideales para sentirse más cómoda.

Así que, ya sabes, toma en cuenta estos consejos al momento de buscar un jean para resaltar tu silueta. Pero recuerda, antes de comprar un par de pantalones, primero debes ver que te sientas cómoda.