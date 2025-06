Trump y USCIS actualizan la ciudadanía americana en EEUU: inmigrantes deberán presentar indispensable documento en 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) compartió un nuevo cambio para los inmigrantes que buscan establecerse como ciudadanos en tierras americanas.

La medida tomará inicio a partir del 3 de julio de 2025 y apunta directamente a inmigrantes menores de edad nacidos fuera del país. Estos menores podrían acceder al beneficio bajo la sección 322 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

¿Qué nuevo documento deberán presentar los inmigrantes para la ciudadanía americana?

A partir de 2025, los inmigrantes que busquen la ciudadanía para sus hijos menores nacidos fuera de EE.UU. deberán presentar el formulario N-600K, titulado "Application for Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 322".

El documento es utilizado por los padres, tutores o abuelos ciudadanos americanos. Por su parte, USCIS recordó que la edición del 1 de abril de 2024 será válida hasta el 2 de julio.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para el trámite N-600K en EE.UU.?

Para que un menor pueda acceder a la ciudadanía estadounidense a través del formulario N-600K, deben cumplirse ciertos requisitos:

El menor debe tener menos de 18 años y estar soltero.

El menor debe vivir habitualmente fuera de EE.UU. bajo la custodia legal y física de un progenitor ciudadano estadounidense.

bajo la custodia legal y física de un progenitor ciudadano estadounidense. Ingresar legalmente al país de forma temporal para asistir a la entrevista de naturalización.

El progenitor ciudadano debe residir al menos cinco años en Estados Unidos, Samoa Americana o la Isla Swains, con al menos dos años de residencia después de los 14 años de edad.

Si el progenitor ciudadano fallece, el trámite puede ser iniciado dentro de los cinco años siguientes por un tutor o abuelo que también tenga la ciudadanía estadounidense.

¿Dónde pueden los inmigrantes tramitar la ciudadanía americana?

Los inmigrantes pueden tramitar la ciudadanía estadounidense a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. en sus oficinas locales dentro del país o a través de embajadas y consulados estadounidenses en otros países.