Cuidar el número de Seguro Social en Estados Unidos es esencial para evitar fraudes y proteger la identidad de cada persona. El Formulario SSA-89 funciona como una herramienta oficial que permite verificar esa información de manera segura y con total autorización.

Completar bien el Formulario SSA-89 es una forma efectiva de proteger la información personal. Este documento puede ser solicitado por bancos, empleadores o agencias del gobierno, pero solo se utiliza cuando la persona autoriza de forma clara y por escrito la verificación.

¿Qué es el Formulario SSA-89 y para qué sirve?

El Formulario SSA-89, llamado oficialmente Authorization for the Social Security Administration (SSA) to Release Social Security Number (SSN) Verification, permite que una entidad verifique el número de Seguro Social de una persona, siempre con una autorización previa.

La función principal del formulario es evitar que otras personas accedan a información personal sin permiso. Instituciones financieras, empleadores y agencias del gobierno utilizan este documento para confirmar que el número de Seguro Social entregado es correcto y pertenece a la persona que realiza el trámite.

Requisitos para completar el Formulario SSA-89 y proteger la información personal

Para completar de forma correcta el Formulario SSA-89, la persona debe contar con la siguiente información:

Nombre completo y dirección actual de la persona.

Número de Seguro Social (SSN).

Nombre de la entidad que solicita la verificación.

Firma de la persona y fecha en que se otorga el consentimiento.

Este formulario resulta especialmente útil para evitar errores en los trámites y proteger a la persona frente a posibles robos de identidad.