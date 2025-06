Joven hondureña lleva 4 meses detenida por ICE y teme por su vida: "Mamá, creo que no voy a salir viva de acá"

La vida de Allison Bustillo, una joven inmigrante en Estados Unidos de origen hondureño, dio un giro radical el 20 de febrero de 2025 cuando fue detenida por agentes ICE en una redada ejecutada en Charlotte, Carolina del Sur. Más de cuatro meses después, Bustillo, quien se desempeñaba como asistente de enfermería, permanece bajo custodia de ICE en Georgia y su futuro no es prometedor.

La joven inmigrante de 20 años llegó al país norteamericano cuando tenía tan solo nueve. Keily Chinchilla, madre de la detenida, indicó que Allison fue arrestada cuando agentes ICE tocaron la puerta de su hogar buscando a otra persona y se la llevaron en el instante, dejando sin cuidado a su tres hermanos, uno de ellos con problemas severos de autismo.

Chinchilla menciona que su hija ha perdido al rededor de ocho kilos en el tiempo que lleva en el centro de detención en Georgia. La mujer muy afectada relata que Bustillo se encuentra afectada psicológicamente por el tiempo recluida: "Mi hija por ratos me llama, llorando, me dice: ‘mamá, siento que no voy a salir viva de este lugar’".

¿Por qué la joven hondureña ha pasado más de 4 meses detenida por ICE?

Allison Bustillo no posee antecedentes criminales, por lo que según su familia, su abogado ya presentó la documentación necesaria para exigir su liberación. Chinchilla comenta que un agente ICE se había solidarizado con el caso de la joven hondureña, confirmándole que su situación calificaba para no permanecer detenida, pero "¿sabe qué hicieron? Le cambiaron el agente, el deportador”, comentó muy sentida la madre.

Bustillo se encuentra actualmente en la espera de su audiencia programada para el 17 de julio de 2025, para tentar una solicitud de asilo o calificar para el programa de parole. La ONG "El Refugio", que vela por derechos de inmigrantes, envió una carta hacia las autoridades de ICE solicitando la liberación de la inmigrante, aludiendo a los serios problemas de salud físicos y mentales que le produjo el prolongado tiempo de encierro. Hasta el momento no han recibido respuesta.

¿Allison Bustillo tiene riesgo de muerte por pasar 4 meses detenida por ICE?

La salud de Allison Bustillo es delicada, según sus familiares, que sumado a la considerable pérdida de peso, también reportan que la joven padece escoliosis, entumecimiento del lado izquierdo del cuerpo, sangrado, desmayos y fuertes dolores estomacales.

La Corporación Correccional de América (CCA), encargados de administrar el centro donde se encuentra Bustillo, declararon a Telemundo que la joven "está siendo monitoreada regularmente por el personal médico del centro y se están tratando todos los problemas médicos conocidos".