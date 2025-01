¿Qué debes hacer si el ICE te detiene en Estados Unidos? Sigue estas recomendaciones para evitar ser deportado

En el contexto actual de Estados Unidos, las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han intensificado, afectando a numerosas personas inmigrantes. Es fundamental estar informado sobre tus derechos y las medidas que puedes tomar para protegerte en caso de una detención, y así reducir el riesgo de deportaciones.

Recientemente, la Administración de Donald Trump ha incrementado las redadas de ICE en diversas ciudades, incluyendo operaciones en lugares como escuelas, hospitales e iglesias. Estas acciones han generado preocupación entre las comunidades inmigrantes, subrayando la importancia de conocer las recomendaciones para enfrentar una posible detención.

¿Qué hacer ante una detención del ICE? Recomendaciones

Si eres detenido por ICE en Estados Unidos, es crucial seguir estas recomendaciones para proteger tus derechos:

1. Mantén la calma y ejerce tu derecho a permanecer en silencio

Tienes el derecho de no responder preguntas sobre tu estatus migratorio. Puedes decir: "Quiero ejercer mi derecho a no contestar preguntas". No proporciones información que pueda ser utilizada en tu contra.

2. Pregunta si eres libre de irte

Antes de decir algo, puedes preguntar: "¿Soy libre de irme?". Si la respuesta es afirmativa, aléjate tranquilamente.

3. No firmes documentos sin asesoría legal

No firmes ningún documento sin la presencia de un abogado, ya que podrías estar renunciando a tus derechos o aceptando la deportación voluntaria.

4. No permitas la entrada a tu hogar sin una orden judicial

Los agentes de ICE no pueden entrar en tu casa sin una orden firmada por un juez. Pide ver la orden; si no la tienen, puedes negarte a permitirles la entrada.

5. Busca asistencia legal

Tienes derecho a llamar y recibir visitas de un abogado y de tu consulado. El gobierno no te proporcionará un abogado, por lo que debes buscar uno por tu cuenta o a través de organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos o de bajo costo.

6. Informa a tus seres queridos

Diles a tus familiares que, si eres detenido, pueden intentar localizarte utilizando el localizador de detenidos en línea de ICE: https://locator.ice.gov/odls/#/search.

¿Por qué razones te pueden deportar de Estados Unidos?

Existen diversas causas por las cuales una persona puede ser deportada de Estados Unidos. Algunas de las más comunes incluyen:

Ingreso ilegal al país.

Violación de las condiciones de la visa como superar el tiempo de estadía permitido o realizar actividades no autorizadas, como trabajar con una visa de turista.

Comisión de delitos considerados de vileza moral o delitos agravados, como fraude, tráfico de drogas o violencia doméstica, pueden ser motivos de deportación.

Falsificación de documentos.

Razones de seguridad nacional: participar en actividades que amenacen la seguridad de Estados Unidos, como el terrorismo.

Donald Trump fortalece su política de inmigración y ordena deportaciones masivas

En su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha intensificado las políticas migratorias, ordenando deportaciones masivas y ampliando las operaciones de ICE en todo el país. Estas medidas incluyen redadas en lugares previamente considerados seguros, como escuelas e iglesias, y la suspensión de programas que otorgaban permisos de residencia temporales.

Además, se ha incrementado la presencia militar en la frontera con México y se han implementado sanciones económicas a países que se niegan a recibir a sus ciudadanos deportados. Estas acciones han generado tensiones diplomáticas y han afectado a miles de inmigrantes en Estados Unidos.