Cuándo se celebra el Día de Martin Luther King en Estados Unidos y cuál es el origen del día festivo

Martin Luther King Jr. fue un líder destacado del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960. Nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, King dedicó su vida a combatir la segregación racial y la injusticia social mediante la no violencia y la desobediencia civil. Inspirado por los principios de Mahatma Gandhi y su formación como pastor bautista, King se convirtió en un símbolo global de lucha por la igualdad y la dignidad humana.



Uno de los momentos más icónicos de la vida de Martin Luther King fue su discurso "I Have a Dream", pronunciado el 28 de agosto de 1963 durante la histórica Marcha sobre Washington. Ante una multitud de más de 250,000 personas, King compartió su visión de un futuro en el que todas las personas fueran juzgadas por su carácter y no por el color de su piel. Este discurso no solo inspiró a millones, sino que también ejerció presión política para la aprobación de leyes clave como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965.

Martin Luther King en conferencia de prensa | Foto: History Channel

Premio Nobel de la Paz y legado duradero



En 1964, Martin Luther King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en el ganador más joven en ese momento, con 35 años. Este reconocimiento internacional subrayó la importancia de su trabajo por los derechos humanos y su compromiso con la no violencia. A pesar de su asesinato en 1968, su legado continúa vivo en las políticas de igualdad, las instituciones educativas y las organizaciones sociales que promueven la justicia.

¿Cuándo se celebra el Día Martin Luther King?



El impacto de Martin Luther King sigue vigente en el siglo XXI. Cada tercer lunes de enero, Estados Unidos celebra el Día de Martin Luther King Jr., un feriado nacional que honra su vida y obra. Además, sus enseñanzas y escritos son referencias constantes en movimientos contemporáneos que buscan erradicar la discriminación y construir sociedades más inclusivas. Su mensaje de amor, igualdad y justicia resuena como un recordatorio eterno de la lucha por los derechos humanos.

¿Cuáles fueron sus históricos logros?

