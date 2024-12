La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es ampliamente reconocida como una de las instituciones más prestigiosas del Perú, destacando especialmente por su excelencia en carreras de ingeniería. Este reconocimiento se debe tanto a su riguroso proceso de admisión como a la calidad de su formación académica. En este contexto, un estudiante de ingeniería civil generó controversia al declarar, durante una entrevista para TikTok con el creador de contenido Vincent Zuc, cuál consideraba la carrera universitaria más sencilla. Según su opinión, esta no requeriría el uso de matemáticas ni letras, sino que estaría enfocada en actividades prácticas, aspectos que él calificó como “no tan complicados”.

La afirmación no tardó en viralizarse, generando debate en la plataformas. Allí, la discusión sobre la presunta dificultad de las distintas carreras universitarias cobró relevancia. Mientras algunos usuarios argumentaron que la complejidad académica depende del enfoque de cada disciplina, otros criticaron la falta de reconocimiento hacia el esfuerzo y las competencias que también demandan estas profesiones.

Alumno de la UNI asegura que Hotelería y Turismo es la carrera más fácil

El estudiante de la UNI, al ser consultado sobre cuál consideraba la carrera más sencilla, afirmó que era Hotelería y Turismo. Según su argumento, esta disciplina no requiere el mismo nivel de preparación teórica que otras, como las ingenierías. Para él, actividades como atender clientes o realizar prácticas en hoteles resultan menos exigentes comparadas con la resolución de problemas matemáticos avanzados o el diseño de estructuras complejas, propias de su carrera. “No hay matemáticas ni letras, será prácticas, salir a hoteles y atender a clientes que no es tan complicado”, expresó el estudiante.

Sin embargo, sus palabras reflejan un enfoque limitado sobre lo que realmente implica esta disciplina. Hotelería y Turismo requiere habilidades específicas como dominio de idiomas extranjeros, capacidad de gestión empresarial y un alto nivel de empatía para atender a personas de diversos contextos culturales. Además, la planificación de eventos, la logística y el desarrollo estratégico en una industria globalizada como el turismo son aspectos fundamentales que exigen una formación rigurosa.

UNI: usuarios reaccionan

El comentario no pasó desapercibido entre los internautas, quienes manifestaron sus puntos de vista. “No existe carrera fácil, ya que todas forman profesionales con habilidades únicas”, comentó un usuario en redes sociales. Otros resaltaron que comparar profesiones tan distintas es injusto y reduccionista, ya que cada una responde a necesidades específicas de la sociedad. “Todas las carreras tienen su nivel de dificultad”, comento otro usuario.

El debate evidenció los estereotipos persistentes en torno a ciertas disciplinas. Este caso pone sobre la mesa la importancia de valorar todas las profesiones y comprender su contribución a sectores clave como el turismo, que representa una parte importante de la economía peruana.

¿Cuáles son carreras mejor pagadas que se enseñan en la UNI?

Las cinco especialidades de ingeniería de la UNI con los mejores salarios promedio mensuales, de acuerdo al informe del 2023 del MTPE, son:

Ingeniería de Sistemas y Cómputo : tiene un rango promedio mensual de S/4.170. El rango oscila entre S/1.542 a S/7.293.

: tiene un rango promedio mensual de S/4.170. El rango oscila entre S/1.542 a S/7.293. Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo : posee un rango promedio mensual de S/3.993. El rango oscila entre S/1.600 hasta S/7.139

: posee un rango promedio mensual de S/3.993. El rango oscila entre S/1.600 hasta S/7.139 Ingeniería de Telecomunicaciones : posee un rango promedio mensual de S/3.942. El rango oscila entre S/1.637 a S/6.500.

: posee un rango promedio mensual de S/3.942. El rango oscila entre S/1.637 a S/6.500. Ingeniería Eléctrica : posee un rango promedio mensual de S/3.892. El rango oscila entre S/1.500 a S/6.659.

: posee un rango promedio mensual de S/3.892. El rango oscila entre S/1.500 a S/6.659. Ingeniería Mecánica: posee un rango promedio mensual de S/3.847. El rango oscila entre S/.1 500 a S/6.720.

¿Cuáles son las carreras que hay en la UNI?

En la Universidad Nacional de Ingeniería se enseñan más de 35 carreras profesionales, entre las que destacan:

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Minas

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Geológica

Ingeniería Mecánica

¿Cuánto cuesta postular a la UNI?

El costo del prospecto del examen de la UNI es de S/ 90. Adicionalmente, los postulantes deberán pagar S/ 400 si estudiaron en un colegio público de Lima Metropolitana o Callao, y S/ 550 en el caso de haber cursado en un colegio privado. Para aquellos provenientes de Lima provincias u otras regiones del país, el monto a abonar será de S/ 350. Cabe mencionar que los estudiantes de cuarto año de secundaria también tienen la posibilidad de inscribirse para evaluar su nivel de conocimientos, aunque no tendrán acceso a una vacante.