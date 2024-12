Adiós, empleados en Walmart: la reconocida tienda de Estados Unidos despedirá a 80 trabajadores antes de Navidad

Walmart, una de las cadenas minoristas más grandes de Estados Unidos, anunció el cierre de una de sus tiendas en Birmingham, Alabama. Por este motivo, se hará un despido masivo 80 empleados justo antes de la temporada navideña. Este suceso generó polémica en diversas comunidades latinas e inmigrantes.

Lamentablemente, el cierre de esta tienda llega en un momento particularmente sensible, ya que muchos trabajadores dependían de sus ingresos para afrontar los gastos de fin de año. Walmart cuenta con más de 4.600 puntos de venta en Estados Unidos siendo la minorista más popular y grande asentada en el país. En Alabama tiene 144 tiendas y Sam’s Clubs, donde dan trabajo a más de 42.328 asociados.

Así luce el interior de la tienda Walmart en Florida | Foto: CNN

¿Por qué Walmart cerrón tiendas y despidió a más de 80 trabajadores?

Los representes de la popular cadena revelaron a News 19 que la decisión no se tomó a la ligera y se alcanzó solo después de un proceso de revisión cuidadoso y reflexivo. "Tenemos casi 5 000 tiendas en todo Estados Unidos y, lamentablemente, algunas no cumplen con nuestras expectativas financieras. Si bien nuestro negocio subyacente es sólido, esta tienda no ha tenido el rendimiento que esperábamos”, comentaron en la entrevista.

Es importante destacar que el plan de restructuración de Walmart no afectará a los trabajadores, ya que la idea no es dejar sin empleo a las personas. Por ende, todos los asociados de la tienda serían elegibles para ser transferidos a otro local e incluso tienen la posibilidad de recibir una indemnización por despido hasta el 7 de marzo de 2025.

¿Cuáles son los 4 mejores regalos que puedes encontrar en Walmart?

Los buenos precios y variedad de productos colocan a Walmart con una de las mejores opciones. Por este motivo, presentamos los mejores accesorios para regalar en Navidad

EGO Icons Plum Blossom Set : Este set es perfecto para los amantes de la creatividad y las manualidades. Si conoces a alguien que disfruta de los retos de construcción, especialmente con los sets de LEGO, este regalo es una excelente opción. El set de flores Plum Blossom permite a los usuarios crear una obra de arte decorativa y única, ideal para aquellos que buscan personalizar su espacio con un toque especial.



: Este set es perfecto para los amantes de la creatividad y las manualidades. Si conoces a alguien que disfruta de los retos de construcción, especialmente con los sets de LEGO, este regalo es una excelente opción. El set de flores Plum Blossom permite a los usuarios crear una obra de arte decorativa y única, ideal para aquellos que buscan personalizar su espacio con un toque especial. Revlon One-Step Hair Dryer and Hot Air Brush : Este innovador dispositivo es la solución ideal para quienes quieren mejorar su rutina de belleza sin complicaciones. Combina un secador de pelo y un cepillo en un solo producto, lo que lo convierte en una herramienta versátil para conseguir un peinado profesional en casa. Con este regalo, tus seres queridos podrán disfrutar de un look perfecto sin tener que salir de casa.



: Este innovador dispositivo es la solución ideal para quienes quieren mejorar su rutina de belleza sin complicaciones. Combina un secador de pelo y un cepillo en un solo producto, lo que lo convierte en una herramienta versátil para conseguir un peinado profesional en casa. Con este regalo, tus seres queridos podrán disfrutar de un look perfecto sin tener que salir de casa. Lodge Cast Iron Dutch Oven: Un regalo ideal para los aficionados a la cocina. Este horno de hierro fundido es un clásico que nunca pasa de moda. Gracias a su durabilidad y capacidad para distribuir el calor de manera uniforme, es perfecto para preparar guisos, sopas y otros platos cocidos a fuego lento. Es un obsequio que combina funcionalidad y estilo, adecuado tanto para principiantes como para chefs experimentados.