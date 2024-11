Black Friday 2024 en Estados Unidos: las mejores ofertas de TVs en Walmart, Costco, Amazon y más

El Black Friday en Estados Unidos 2024 se ha convertido en una oportunidad inigualable para adquirir televisores de última generación a precios reducidos. Las principales cadenas de tiendas, como Walmart, Amazon, Best Buy y Costco, han lanzado ofertas irresistibles en una amplia gama de modelos, que incluyen tecnologías avanzadas como OLED, QLED y Mini-LED.

Es por ello que si estás pensando en actualizar tu televisor, este es el momento ideal para hacerlo y disfrutar de una experiencia visual sin igual. Consigue las mejores ofertas con la lista que te presentaremos a continuación en esta nota especial de La República.

¿Dónde encontrar las mejores ofertas en TVs durante el Black Friday en Estados Unidos?

Con la llegada de esta temporada navideña, los precios de los televisores han caído drásticamente, lo que permite a los consumidores acceder a productos de alta calidad a un costo mucho más bajo en Estados Unidos. A continuación, te presentamos un resumen de las mejores ofertas que puedes encontrar en el mercado por el Black Friday:

Estas son las ofertas de TV en Walmart por el Black Friday en EE. UU. 2024

Walmart de Estados Unidos ha preparado una selección impresionante de televisores con descuentos significativos. Entre las ofertas más destacadas se encuentran modelos OLED y QLED de marcas reconocidas, que ofrecen una calidad de imagen excepcional. Los precios comienzan desde US$228 para modelos de gama media, mientras que los televisores de alta gama pueden alcanzar hasta US$898, dependiendo de las características y el tamaño.

Estas son las ofertas de TV en Best Buy por el Black Friday en EE. UU. 2024

En Best Buy de USA, los consumidores pueden encontrar una variedad de televisores Mini-LED y OLED con descuentos que superan el 30%. Este año, los precios de los modelos más populares oscilan entre US$649.99 y US$ 2,299.99. Además, Best Buy ofrece la opción de financiamiento, lo que facilita aún más la compra de un nuevo televisor sin afectar tu presupuesto.

Estas son las ofertas de TV en Costco por el Black Friday en USA 2024

Costco en EE. UU. también se suma a la celebración del Black Friday con una amplia gama de ofertas en televisores, especialmente de las marcas Samsung y LG. Los precios en Costco son competitivos, comenzando desde US$400 para modelos básicos y llegando hasta US$1.270 para los televisores más avanzados. Puedes visitar sus tiendas físicas o su página web oficial para explorar todas las opciones disponibles y aprovechar los descuentos.

Estas son las ofertas de TV en Amazon por el Black Friday en USA 2024

Amazon y la venta online no se queda atrás y lanza sorprendente oferta de Televisor LG OLED Evo G4 de 55 pulgadas con un descuento exclusivo de hasta US$803.

Conoce las fechas clave del Black Friday 2024 en Estados Unidos

Las ofertas del Black Friday 2024 estarán disponibles hasta el lunes 2 de diciembre, coincidiendo con el Cyber Monday. Sin embargo, es probable que algunas tiendas continúen lanzando nuevas promociones debido a la proximidad de la temporada navideña, lo que podría ofrecer más oportunidades para adquirir un televisor a buen precio.

Recuerda que la alta demanda puede hacer que algunos modelos se agoten rápidamente, así que no dejes pasar la oportunidad de encontrar la televisión de tus sueños a un precio irresistible.