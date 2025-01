Oferta laboral en Estados Unidos: 5 trabajos sin título universitario para este 2025

El mercado laboral estadounidense ofrece diversas oportunidades para quienes no cuentan con un título universitario. Foto: composición LR

Un estudio de World Report U.S. News revela que es posible acceder a empleos bien remunerados sin un título universitario. Con salarios que superan los US$ 60.000, estas ocupaciones ofrecen oportunidades laborales atractivas.

A pesar de que la educación superior suele ser un requisito para muchos trabajos, en Estados Unidos hay un amplio espectro de opciones laborales que no exigen un grado universitario. Este informe destaca la existencia de miles de vacantes en diversas áreas. Esto demuestra que el mercado laboral también valora la experiencia y habilidades prácticas.

En este contexto, es fundamental conocer cuáles son las ocupaciones que ofrecen mejores salarios y que no requieren un título universitario. A continuación, se presentan cinco trabajos que podrían interesarte y que también pueden ser una opción para tus amistades.

1. Técnico en instalaciones eléctricas

Los técnicos en instalaciones eléctricas son responsables de la instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos en edificios y otras estructuras. Este trabajo no solo es esencial, sino que también ofrece un salario promedio que puede superar los US$ 60.000 anuales. La demanda de estos profesionales sigue en aumento, lo que garantiza estabilidad laboral.

2. Conductor de camiones pesados

La industria del transporte es una de las más grandes en Estados Unidos, y los conductores de camiones pesados son fundamentales para su funcionamiento. Con un salario promedio que puede alcanzar los US$ 70.000, este trabajo ofrece la posibilidad de viajar y conocer diferentes lugares, además de contar con una alta demanda en el mercado laboral.

3. Especialista en mantenimiento de aviones

Los especialistas en mantenimiento de aviones son responsables de garantizar que las aeronaves estén en condiciones óptimas para volar. Este trabajo requiere habilidades técnicas y atención al detalle, y puede ofrecer salarios que superan los US$ 65.000. La industria de la aviación sigue creciendo, lo que significa que hay muchas oportunidades disponibles.

4. Operador de maquinaria pesada

Los operadores de maquinaria pesada son esenciales en la construcción y otras industrias. Este trabajo no solo es bien remunerado, con un salario promedio de alrededor de US$ 60,000, sino que también ofrece la oportunidad de trabajar en proyectos diversos y emocionantes. La capacitación en el uso de maquinaria pesada es fundamental, pero no se requiere un título universitario.

5. Agente de bienes raíces

Los agentes de bienes raíces ayudan a las personas a comprar, vender o alquilar propiedades. Aunque este trabajo puede ser altamente variable en términos de ingresos, los agentes exitosos pueden ganar más de US$ 80,000 al año. La clave para tener éxito en este campo es la capacidad de construir relaciones y entender el mercado inmobiliario.

En conclusión, el mercado laboral estadounidense ofrece diversas oportunidades para quienes no cuentan con un título universitario. Con salarios competitivos y una alta demanda en varias industrias, estos trabajos pueden ser una excelente opción para quienes buscan estabilidad y buenos ingresos.