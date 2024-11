Atención, jubilados de 62, 67 y 70 años en USA: el nuevo monto del Seguro Social que recibirán en diciembre de 2024

Estados Unidos, como país primermundista, ofrece diversos programas socioeconómicos para apoyar financieramente a un grupo mayoritario de personas que se encuentran en la tercera edad. Mensualmente, el gobierno de USA destina millones de dólares para solventar estas remuneraciones a través de dichas iniciativas. A continuación, te detallamos el nuevo monto del Seguro Social USA que recibirán los jubilados de 62, 67 y 70 años en diciembre de 2024.

El Seguro Social es un programa federal de Estados Unidos que proporciona beneficios a millones de personas, incluyendo jubilados, personas con discapacidades y familias de trabajadores fallecidos. En 2025, los beneficios del SSDA se ajustarán un 2.5% para reflejar el Aumento del Costo de VIda (COLA). Esto significa que el poder adquisitivo de los pagos se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo.

¿Cuál es el nuevo monto que recibirán los jubilados del Seguro Social USA en diciembre de 2024?

El nuevo monto que recibirán los jubilados del Seguro Social USA en diciembre de 2024 es el siguiente. Si tienes 62 años recibirás pagos de US$1275 el próximo mes. Es necesario que los interesados presenten la documentación completa y un informe sobre los ingresos mensuales. En el caso de los adultos mayores de 67 años, percibirán ingresos mensuales de US$1.845. Estos ingresos serán claves para mejorar su calidad de vida y destinarlos a sus fondos de ahorro.

Asimismo, los mayores de 70 años recibirán pagos de US$1.963 si logran actualizar sus datos personales y haber aportado durante toda a su vida a diversos programas socioeconómicos en el gigante americano. Si no presentaste tus documentos a tiempo y aun así no lograste ser uno de los seleccionados para obtener múltiples beneficios del SSI, deberás enviar un correo solicitando las razones por las cuales no fuiste aceptado en el Seguro Social.

Social Security beneficia a millones de norteamericanos en USA. Foto: Solo Dinero.

Los 5 principales beneficios que ofrece el Seguro Social USA para jubilados en 2024

Esta iniciativa es un programa vital que proporciona una serie de beneficios a los adultos mayores. A continuación, te detallamos los 5 principales beneficios que ofrece el Seguro Social USA para jubilados en 2024.

Ingreso Mensual Estable: el beneficio más evidente es el pago mensual que reciben los jubilados. Este ingreso proporciona una fuente de financiación constante para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos, medicinas y otros.

Protección contra la Inflación: el Seguro Social cuenta con un mecanismo de ajuste anual conocido como COLA (Cost of Living Adjustment), que aumenta los pagos de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Esto garantiza que el poder adquisitivo de los beneficios no se vea erosionado por la inflación.

Complemento para la Jubilación: ei bien el SSA no está diseñado para ser la única fuente de ingresos durante la jubilación, sí proporciona una base sólida sobre la cual construir un plan financiero más completo. Muchos jubilados combinan los beneficios del Seguro Social con ahorros personales, pensiones privadas y otros ingresos.

Beneficios para Sobrevivientes: en caso de fallecimiento del trabajador asegurado, el Seguro Social puede proporcionar beneficios a su cónyuge sobreviviente e hijos menores de edad. Esto ayuda a asegurar la estabilidad financiera de la familia.

Seguridad Social: el Seguro Social es un programa federal que ofrece una red de seguridad para millones de estadounidenses. Reduce la pobreza entre los adultos mayores y contribuye a la estabilidad económica del país.