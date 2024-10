USCIS en USA 2024: ¿me pueden deportar de EE. UU. si no apruebo los exámenes de CÍVICA e INGLÉS para la naturalización?

Para muchos inmigrantes en Estados Unidos, convertirse en ciudadano estadounidense representa la posibilidad de acceder a derechos plenos y nuevas oportunidades. No obstante, alcanzar este estatus implica cumplir con requisitos como aprobar los exámenes de inglés y educación cívica. Aunque puede parecer desafiante, el proceso de naturalización ofrece varias oportunidades para quienes no superan los exámenes en el primer intento. A continuación, te explicamos qué ocurre si no los apruebas y cómo prepararte para obtener tu ciudadanía.

¿Qué sucede si no apruebo los exámenes de inglés o educación cívica?

No pasar los exámenes de inglés o educación cívica en tu primera entrevista de naturalización no significa que perderás tu oportunidad de obtener la ciudadanía. USCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) te ofrece una segunda oportunidad para aprobar la parte del examen que hayas reprobado. Tienes un margen de entre 60 y 90 días después de la fecha de tu entrevista inicial para ser examinado nuevamente en la parte fallida.

Es importante saber que durante la entrevista de naturalización también se te harán preguntas sobre tu Formulario N-400 y tus antecedentes. Esto implica que, además de prepararte para los exámenes de inglés y cívica, debes estar familiarizado con tu solicitud y la información personal que has proporcionado.

¿Cuántas veces puedo intentar obtener la ciudadanía si no apruebo el examen?

La USCIS indica que no existe un límite en la cantidad de veces que puede presentarse el formulario N-400 para solicitar la naturalización. Es decir, aunque no se aprueben los exámenes en los primeros intentos, es posible volver a enviar la solicitud para obtener la ciudadanía. Esto garantiza que, a pesar de los retos o la duración del proceso, las posibilidades de convertirse en ciudadano estadounidense permanecen abiertas.

Recursos de estudio disponibles para inmigrantes

La USCIS ofrece un amplio conjunto de materiales para ayudar a los inmigrantes a prepararse para los exámenes de naturalización. Estos recursos están disponibles tanto en inglés como en español, facilitando la comprensión de los temas. Entre los materiales de estudio se incluyen guías de historia de Estados Unidos, conceptos de educación cívica y recursos para mejorar tus habilidades en el idioma inglés.

Adicionalmente, el Centro de Recursos de Ciudadanía proporciona materiales útiles no solo para los inmigrantes que desean convertirse en ciudadanos, sino también para educadores y organizaciones que desean apoyar a los inmigrantes en este camino. Los residentes permanentes legales pueden encontrar allí toda la información necesaria sobre el proceso de naturalización, los requisitos de elegibilidad y los materiales de estudio recomendados para la preparación de la entrevista y el examen de naturalización.

Apoyo de educadores y organizaciones en el proceso de naturalización

El papel de los educadores es crucial en la preparación de los inmigrantes para los exámenes de ciudadanía. Docentes, voluntarios y coordinadores de programas tienen la oportunidad de participar en los seminarios gratuitos de formación que brinda USCIS. Estas capacitaciones se enfocan en desarrollar las habilidades necesarias para impartir conocimientos sobre la historia de Estados Unidos, la educación cívica y el proceso de naturalización a los estudiantes inmigrantes.

Lo más importante es prepararse adecuadamente para el examen de inglés y cívica, y para ello existen diversos recursos a tu disposición. Foto: Marca

Además, las organizaciones interesadas en apoyar a los inmigrantes a lo largo de este proceso también pueden acceder a recursos clave que les permiten mejorar sus programas y esfuerzos. Ya sea que una organización esté comenzando a ayudar a los inmigrantes en su camino hacia la ciudadanía o ya tenga experiencia en el tema, estos recursos están diseñados para facilitar su labor.

Un camino hacia la ciudadanía lleno de oportunidades

Obtener la ciudadanía estadounidense es un proceso que requiere compromiso, pero USCIS proporciona múltiples herramientas y oportunidades para asegurarte el éxito. Desde ofrecerte una segunda oportunidad para aprobar los exámenes hasta brindarte acceso a recursos de estudio gratuitos, el objetivo es que los inmigrantes puedan integrarse plenamente en la sociedad estadounidense.

Si no apruebas en tu primer intento, no te desanimes. La clave está en prepararte adecuadamente, utilizar los recursos disponibles y recordar que siempre puedes volver a intentar. Ser ciudadano estadounidense es un objetivo alcanzable, y con las oportunidades que brinda USCIS, ese sueño puede hacerse realidad.