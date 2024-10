La exploración de fuentes alternativas de energía limpia en una nación potencia revela posibilidades en lugares insospechados. Algunos yacimientos petrolíferos, además de contener petróleo, podrían ser una valiosa fuente de litio. Los avances tecnológicos acercan la viabilidad de aprovechar ambos recursos, con el potencial de transformar la industria energética y contribuir a un futuro más sostenible.

El interés por extraer litio de estos yacimientos es reciente, pero la investigación avanza rápidamente, centrándose en una cuenca particular donde se han hallado salmueras con alta concentración de litio. Este hallazgo podría redefinir la competencia global por recursos estratégicos en el contexto de la transición hacia energías limpias, reduciendo la dependencia de países como China. Estas nuevas fuentes de litio se convertirían en piezas clave para asegurar el suministro de baterías y tecnologías sostenibles en el mercado mundial.

Este país potencia es el que más petróleo produce en el mundo. Foto: CDN



¿Cuál es el yacimiento de petróleo y litio de un país potencia?

El yacimiento de petróleo y litio más prometedor se ubica en Estados Unidos, específicamente en la Cuenca Smackover, una región que abarca desde Texas hasta Florida. Durante más de un siglo, esta zona fue una importante fuente de petróleo. Sin embargo, estudios recientes han revelado que también podría albergar una de las mayores reservas de litio. La Reserva Federal de Dallas fue una de las principales entidades en confirmar estos descubrimientos. En su informe más reciente, resaltan las elevadas concentraciones de litio en las salmueras de la región, lo que ha captado el interés de grandes compañías energéticas como ExxonMobil y Standard Lithium.

Un grupo de investigadores chinos presentó un estudio titulado "Origin of lithium in oilfield brines in continental petroliferous basin", donde señalan que la extracción de litio de estos yacimientos podría ser fundamental para atender la creciente demanda mundial en las próximas décadas. Los autores subrayan que este método de extracción podría ser clave en el abastecimiento de litio, un recurso esencial para el avance de tecnologías limpias y baterías, vitales en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.

Cuenca Smackover, una región que se extiende desde Texas hasta Florida. Foto: El Economista



¿Cómo ese yacimiento será clave para la demanda mundial en 2030?

La demanda mundial de litio no deja de crecer, impulsada principalmente por la producción de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía renovable. En este contexto, el yacimiento de petróleo y litio en la Cuenca Smackover tiene el potencial de jugar un papel fundamental en satisfacer la demanda hacia el año 2030. Actualmente, los principales productores de litio son Australia, Chile y China, pero si Estados Unidos logra desarrollar una infraestructura eficiente para la extracción de litio en sus yacimientos de petróleo, podría equilibrar la balanza en el mercado internacional.

El uso de nuevas tecnologías, como la extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés), podría permitir una explotación más eficiente y sostenible del mineral, sin recurrir a las tradicionales piscinas de evaporación que son costosas y dañinas para el medioambiente. Si estos proyectos logran superar los desafíos técnicos, Estados Unidos podría convertirse en un actor clave en el suministro global de litio.

La Cuenca Smackover es actualmente la zona más prometedora para la extracción de este mineral.



¿Cómo es posible el litio en los pozos de petróleo en Estados Unidos?

Un estudio de la Reserva Federal de Dallas, junto con una investigación en China, revela que las salmueras de los yacimientos petrolíferos contienen litio en concentraciones significativas. Estas salmueras, que también presentan altos niveles de bromo, han sido tradicionalmente consideradas un residuo en la extracción de petróleo. No obstante, los avances tecnológicos recientes facilitan su procesamiento para extraer carbonato de litio, esencial en la producción de baterías.

La cuenca de Smackover, ubicada en el sur de Estados Unidos, es actualmente la región con mayor potencial para la extracción de litio. Además, se están evaluando otras áreas, como la cuenca pérmica, otra zona petrolera que produce salmueras, aunque las concentraciones de litio allí son más bajas. Sin embargo, su viabilidad a largo plazo sigue siendo objeto de estudio.

El yacimiento de petróleo y litio más prometedor se encuentra en Estados Unidos. Foto: Reserva Federal de Dallas



¿Cuáles son los 10 países que más petróleo producen en el mundo?

En el ranking mundial de producción de petróleo, Estados Unidos se encuentra en la primera posición, seguido de cerca por Rusia y Arabia Saudita. Según los datos más recientes, estos son los 10 principales productores de petróleo: