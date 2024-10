¡BUENAS NOTICIAS para inmigrantes! USCIS permite obtener la ciudadanía en Estados Unidos SIN SABER INGLÉS en 2024

El dominio del inglés siempre ha sido un desafío para miles de inmigrantes que ven en la ciudadanía estadounidense una meta fundamental. Afortunadamente, en 2024, el USCIS ha implementado cambios significativos que brindan nuevas oportunidades a aquellos que enfrentan esta barrera.

La ciudadanía americana abre las puertas a un nuevo capítulo lleno de posibilidades en Estados Unidos. Foto: LRCapital

Excepciones lingüísticas: Opciones 50/20 y 55/15

En 2024, el USCIS ofrece excepciones importantes para inmigrantes mayores. La opción 50/20 permite solicitar la ciudadanía sin el requisito de inglés a aquellos inmigrantes que tienen 50 años o más y han sido residentes permanentes durante 20 años. Asimismo, la opción 55/15 aplica para inmigrantes de 55 años o más, que hayan vivido en EE. UU. por 15 años. Estas medidas buscan dar mayor acceso a quienes han contribuido por mucho tiempo, pero han tenido dificultades para aprender el idioma.

Exenciones para inmigrantes con discapacidad

Un avance importante en 2024 son las exenciones médicas para inmigrantes con discapacidades físicas o mentales, que les permiten obtener la ciudadanía sin necesidad de demostrar conocimientos de inglés. Estas exenciones reflejan el compromiso del USCIS con la inclusión, al reconocer las necesidades particulares de cada individuo. Así, se eliminan barreras innecesarias para aquellos que buscan convertirse en ciudadanos y acceder a los derechos y oportunidades que ofrece Estados Unidos.

Requisitos vigentes para la ciudadanía estadounidense

Aunque el USCIS ha flexibilizado el requisito del idioma, los inmigrantes que buscan la ciudadanía aún deben cumplir con otros criterios esenciales. Entre estos se incluyen ser mayor de 18 años, haber sido residente legal permanente durante el periodo requerido, y demostrar buena conducta moral. Además, se requiere tener conocimientos básicos de historia y gobierno de Estados Unidos. En casos de matrimonio con un ciudadano estadounidense, el tiempo de residencia puede ser reducido, lo que permite una vía más rápida hacia la ciudadanía.

Ventajas de la ciudadanía para inmigrantes

La ciudadanía estadounidense ofrece una amplia gama de beneficios que pueden transformar radicalmente la vida de cualquier inmigrante. Entre ellos se encuentran el derecho a votar y participar en elecciones, así como el acceso a beneficios exclusivos como asistencia financiera y derechos fundamentales.

Obtener la ciudadanía no solo proporciona nuevas oportunidades, sino que también ofrece la seguridad de no enfrentar la deportación y permite solicitar la residencia legal para familiares. No obstante, junto con estos derechos vienen responsabilidades, como la obligación de cumplir con las leyes y, en ciertos casos, servir al país de diversas formas.

Este avance en las políticas del USCIS garantiza que más inmigrantes, sin importar barreras como el idioma o discapacidades, puedan disfrutar de los beneficios de la ciudadanía. Al eliminar el obstáculo del inglés, Estados Unidos abre sus puertas a un mayor número de personas que desean integrarse plenamente en su sociedad. Para miles de inmigrantes, este cambio significa que el sueño de convertirse en ciudadano ya no está fuera de su alcance.

La ciudadanía americana abre las puertas a un nuevo capítulo lleno de posibilidades en Estados Unidos. Foto: Freepik

Un futuro lleno de posibilidades

Gracias a estas excepciones, la ciudadanía estadounidense se convierte en una meta alcanzable para más personas. El acceso a derechos fundamentales, la seguridad de permanecer en el país y la posibilidad de apoyar a seres queridos son solo algunas de las ventajas que esperan a quienes logran este estatus. Al igual que cualquier ciudadano, los inmigrantes que obtienen la nacionalidad asumirán también las responsabilidades cívicas, como pagar impuestos y cumplir con las leyes.

El nuevo enfoque del USCIS es un gran paso hacia la inclusión, permitiendo que los inmigrantes puedan superar barreras que antes parecían insalvables. Obtener la ciudadanía en 2024 es un camino lleno de oportunidades, y estas nuevas excepciones aseguran que más personas puedan hacerlo realidad sin que el idioma sea un obstáculo.