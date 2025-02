Jorge Rodríguez: “Los Mirlos tocaban para el pueblo y los inmigrantes”

“Hemos llegado hasta Eslovenia, donde no había ningún peruano ni latinoamericano”, recuerda sobre un concierto de Los Mirlos Jorge Rodríguez, docente, músico y fundador. La historia del grupo se inició en Moyobamba, en El poder verde, donde don Gustavo, su padre, tocaba acordeón. “Aquí lo tengo en el museo”, nos muestra Rodríguez por Zoom. “Él tenía su trío musical y así hemos crecido mis hermanos y yo. Uno tiene sueños en la vida y a veces se hacen realidad”.

Nos dice que nunca imaginó que sus archivos personales y familiares filmados con su super-8 llegarían al cine. “Los vio el señor Alvaro Luque y se emocionó mucho. Creo que ha utilizado el 50%. El documental es lindo, es cultural, es histórico y musical. En un homenaje a los que nos tomaron la delantera y a mi tierra Moyobamba… Ahí apreciamos cómo era antes del terremoto”.

La danza de Los Mirlos inauguró el Festival de Cine de Lima 2022 y ahora ingresó a cartelera. Abarca desde la primera etapa del grupo. “Mi hermano apostó por traernos a mi hermano menor y a mí a buscar futuro. Eso es importante, sino me hubiera quedado en mi tierra. Así comenzó mi historia en el año 73, con El sonido selvático. El documental destaca a figuras como Enrique Delgado o Alberto Maraví, fundador de Infopesa, el sello que impulsó la cumbia. “Fue un visionario. Había mucha influencia, todo el mundo quería imitar al extranjero”.

La danza de Los Mirlos. Foto: composiciónLR

—En el documental relatan que llegan a una Lima que no escuchaba cumbia. ¿Cómo diría que fue la acogida?

—Las emisoras empezaron a apoyarnos. No sentí ninguna discriminación, nunca. Los Mirlos estábamos tocando para el pueblo, para los inmigrantes, no me trataron mal. Mi música siempre ha sido bien recibida por las diferentes esferas sociales.

—Y Argentina casi los adopta, hicieron cine. ¿No pensaron instalarse allá?

—Efectivamente, empezamos a viajar. Por el señor Maraví llegaron los long-play. En 1980 participamos en Las vacaciones del amor, y nos dijeron: “Van a estar Camilo Sesto y Ángela Carrasco”, y estábamos muy emocionados. Es un país hermoso y querían mucho nuestra música. México también; Spotify lo dice: nos escuchan primero en México, en Estados Unidos, Argentina y cuarto, Perú. Pero aquí formé mi familia, aquí nacieron mis hijos, me establecí en San Martín de Porres. Nunca me quise mudar de acá. Ahora somos una empresa y desde hace 10 años mis hijos me están apoyando, cada uno tiene su responsabilidad. Se sigue manteniendo ese estilo, el sabor de Los Mirlos.

—¿Cómo define ese estilo?

—La guitarra suena como el cantar de las aves y hacemos esos sonidos guturales. (Los extranjeros) se imaginan que están en la selva de Perú.

—En la historia de Los Mirlos también hubo disputas, ¿no?

—Todo en la vida tiene sus bajos y sus altos. Entonces, algunos músicos se quedaron en Argentina y, bueno, siguieron trabajando con la marca, yo tengo todas las notas de prensa. Pero eso fue una época nada más, somos únicos, la marca es única, todos somos necesarios pero no indispensables, el día que me retire también Los Mirlos va a existir. Seguirán mis hijos y mis nietos. Yo deseo que esta historia continúe.

—¿Qué hizo que perdure el grupo?

—Los artistas tienen que tener fe en su música y hacer algo nuevo, algo que los identifique. Yo he mantenido el sonido de mi guitarra y esa es la identidad de Los Mirlos, muchos me dijeron que cambie, pero es el estilo que uno se hace. Es lo que va a permanecer en el tiempo, no es una moda.

—Me dice que se siente un embajador.

—(Sonríe) Nadie me ha dado un título de embajador de la música, pero cuando me dicen “no son de Perú, son de Latinoamérica”, me satisface y me da tranquilidad. Cuando voy al extranjero, voy con la rojiblanca, los invito a conocer el Perú. Nadie me lo ha pedido, pero yo represento al Perú. Y voy a lanzar un libro.