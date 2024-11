Arcángel causó conmoción recientemente al ser intervenido en nuestro país horas antes de dar su concierto en la capital. El artista arribó a Perú para ser parte del “Reggaetón Lima Festival”, sin contar con el incómodo momento que viviría a manos de la PNP. Este suceso se hizo viral en redes sociales y muchos usuarios aprovecharon para curiosear sobre algunas características del reguetonero como, por ejemplo, su estatura. Este rasgo llamó la atención cuando se mostró parado al costado de los efectivos policiales. En esta nota, te contamos cuánto mide la 'Maravilla' y también te revelamos cuál es su verdadero nombre.

Arcángel fue intervenido horas antes de su concierto en Lima. Foto: TikTok

¿Cuál es el nombre real de Arcángel?

Austin Agustín Santos es el nombre verdadero del cantante estadounidense conocido mundialmente como Arcángel. Desde muy joven, radicó en Puerto Rico y, en su adolescencia, formó un dúo musical con De la Guetto.

Asimismo, en el ambiente musical y entre sus fanáticos, el artista también es conocido por su apelativo de la 'Maravilla'.

¿Cuál es la estatura de Arcángel?

Como se mencionó, la intervención de Arcángel por parte de la Policía peruana dio que hablar; ya que muchos internautas se preguntaron cuánto mediría el cantante, debido a que en el video que se viralizó se le veía bastante pequeño a comparación de las autoridades.

De acuerdo con diversos foros de Internet, el artista mide 1,63 m de estatura. Sin embargo, en algunas redes sociales, sus seguidores han bromeado respecto a ello, y han llegado a afirmar que su tamaño es de 1,42 m.

Arcángel es uno de los artistas más importantes en el género urbano. Foto: Instagram

¿Qué dijo Arcángel a la PNP durante concierto?

Tras la experiencia que vivió en Perú al ser intervenido por la Policía, Arcángel aseguró que no se incomodó y tomó con buen humor este suceso. "La paso bien cada vez que piso este país y la próxima vez también la pasaré cab***. No tengo problema. Me pueden revisar todas las veces que quieran", señaló Arcángel.

"Gracias, Perú, por quererme en ustedes. Si pensaban que subiendo la noticia me iban a jo***, no, no, no. Yo soy del barrio, vengo del bajo mundo. Me hacen eso hasta del lugar de donde vengo. Un aplauso para la Policía del Perú. Están haciendo su trabajo, qué bueno", expresó el intérprete de la "Jumpa".