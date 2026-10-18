El cómico Melcochita volvió a generar comentarios tras ser captado junto a su expareja Monserrat Seminario y su actual novia de 22 años, Heidi Amado. Las imágenes, difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme', mostraron a los tres compartiendo una jornada fuera de casa, en una escena que llamó la atención por la relación que mantienen las dos mujeres.

El encuentro resultó inesperado debido a los enfrentamientos que Monserrat y Heidi protagonizaron anteriormente. Incluso, el acercamiento entre ambas habría generado molestias entre los hijos de Pablo Villanueva. Sin embargo, durante la salida registrada por las cámaras, las mujeres se mostraron distendidas mientras acompañaban al popular sonero.

Melcochita, Monserrat y Heidi Amado sorprenden con insólitas imágenes

Según las imágenes difundidas por el programa conducido por Magaly Medina, Monserrat Seminario llegó por la mañana a la vivienda de Melcochita con una bolsa de pan en la mano. Posteriormente, los tres se trasladaron hasta un taller mecánico, lugar en el que el humorista habría participado en una actividad publicitaria.

Mientras el artista atendía sus asuntos, Monserrat y Heidi Amado permanecieron juntas a la espera de su llegada. Lo que más llamó la atención fue la actitud relajada que mostraron durante ese momento, ambas incluso jugaron de manos, una escena que contrastó con los desacuerdos que protagonizaron tiempo atrás.

Monserrat y Heidi Amado, más unidas que nunca

La cercanía entre Seminario y Amado fue uno de los aspectos que más llamó la atención durante la salida. Ambas mujeres sellaron una tregua definitiva, previamente en el programa conducido por Medina, donde la expareja del cómico le entregó a la nueva relación de Villavicencio su propiedad, como también aseguró que le otorgará el divorcio al humorista.

La aparición conjunta se produjo pocos días antes del viaje que el exvínculo amoroso del cómico tiene previsto realizar a España con sus hijas. Hasta el momento, no se ha precisado la fecha exacta de su partida, cuánto tiempo permanecerá en el extranjero ni cuáles serán sus planes durante la estadía.