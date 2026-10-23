Juan Víctor Sánchez reveló todo lo ocurrido en la supuesta agresión de Andrea San Martín a su hija La denuncia de Juan Víctor Sánchez contra Andrea San Martín revela nuevos detalles sobre supuestos maltratos a su hija. El padre acudió a la Policía tras una videollamada preocupante.

La denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez contra Andrea San Martín continúa sumando detalles. El padre de la hija menor de la influencer expuso ante las autoridades una serie de hechos que, según su versión, evidenciarían el presunto maltrato que lo llevó a acudir a una comisaría y solicitar la intervención correspondiente.

Mientras el caso sigue bajo investigación y se reporta que la influencer permanece detenida, el programa ‘Arriba mi Gente’ difundió parte del contenido de la denuncia. Entre los hechos mencionados figuran una videollamada que habría alertado a Sánchez y el relato que la niña le habría contado posteriormente.

Revelan versión de Juan Víctor Sánchez sobre lo que pasó entre Andrea San Martín y su hija

Al explicar cómo se habrían iniciado los hechos, Santi Lesmes leyó uno de los puntos consignados en la denuncia. “Todo esto comenzó por negarse, Andrea, a que su hija coma una bolsa de chizitos en la tarde-noche”, señaló el conductor al compartir la versión presentada por el padre de la menor.

Luego, el programa dio a conocer otros detalles que figurarían en el relato presentado ante la Policía. Fernando Díaz indicó que la denuncia describe una situación que habría ido más allá de una discusión. “Lo que detalla la denuncia policial es que hubo jaloneos. La madre le habría dicho lisuras en todo momento. Es la información que ha dado a la Policía Juan Víctor”, manifestó el periodista.

Otro de los puntos abordados durante el espacio televisivo fue la comunicación que habría alertado a Juan Víctor Sánchez. Según la versión expuesta, la influencer lo llamó por videollamada mientras su hija lloraba por el conflicto relacionado con el snack. Durante la comunicación, el padre habría observado que la menor tenía dificultades para hablar, situación que le generó preocupación y lo llevó a acudir a las autoridades.

“Una videollamada que habría generado una alerta. (Juan Víctor) habría sostenido una llamada a través del teléfono de Andrea San Martín encontrándose presente su menor hija. Según refirió, durante dicha comunicación observó que la menor se encontraba llorando y tenía dificultades para hablar”, aseguró Ricardo Rondón.

Menor habría contado a su padre detalles de la presunta agresión

Más adelante, los conductores revelaron lo que la niña le habría contado a su padre después de lo ocurrido. Según la versión expuesta en el programa, la menor describió una serie de castigos que habría recibido tras la discusión.

“(Juan Víctor) se comunica con su hija y su hija le cuenta que ‘Mamá me ha hecho esto, esto, esto’… Le dice: ‘Me ha insultado, me ha quitado el Alexa, los juguetes y no me ha dejado ir a la fiesta de unos amigos’. Le saca todo y ahí es cuando Juan Víctor la saca del colegio y ahí lo que hemos escuchado”, sostuvo Lesmes.

Durante la emisión también se recordó que en 2021 trascendieron audios vinculados a otro presunto maltrato de Andrea San Martín hacia su segunda hija. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados y determinar las medidas que correspondan en protección de la menor.