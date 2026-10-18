Susan Villanueva lanzó fuertes críticas contra Monserrat Seminario y Heydi Amado, luego de que ambas sorprendieran al público al mostrarse cercanas ante las cámaras de televisión. La hija del humorista peruano puso en duda las intenciones detrás de este acercamiento y consideró que podría responder a intereses económicos relacionados con su padre.

La polémica surgió después de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes del cómico, de 90 años, acompañado por las dos mujeres. La escena llamó la atención debido a los enfrentamientos que Monserrat y Heydi protagonizaron anteriormente. Para Susan Villanueva, esta aparente reconciliación resulta difícil de comprender, especialmente por las críticas que ambas se dirigían hasta hace poco.

Susan Villanueva señala que tienen a Melcochita como un títere

Susan Villanueva expresó su indignación por la cercanía que ahora muestran Monserrat Seminario y Heydi Amado, quienes anteriormente mantenían una relación conflictiva. La hija de Melcochita cuestionó que hayan decidido limar asperezas públicamente y sostuvo que, desde su perspectiva, deberían haber resuelto sus diferencias en privado.

“Ya están facturando”, manifestó Villanueva al referirse al acercamiento entre ambas. Asimismo, afirmó que nota a su padre fastidiado y considera que las mujeres de su entorno estarían influyendo demasiado en sus decisiones. “Lo tienen como un títere. Yo a mi papá no lo veo feliz”, declaró al expresar su inquietud por el ritmo de trabajo del humorista.

Melcochita es captado junto a Heydi Amado y Monserrat en insólito momento

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' registraron a Melcochita junto a Monserrat Seminario y Heydi Amado durante una salida que sorprendió por la actitud distendida de ambas mujeres. El encuentro contrastó con los desacuerdos que habían protagonizado anteriormente y provocó reacciones dentro del entorno familiar del artista.

La difusión de estas imágenes también generó incomodidad entre los hijos de Melcochita. Susan Villanueva cuestionó que las dos mujeres hayan pasado de los enfrentamientos a mostrarse cercanas y expresó su preocupación por el bienestar personal y económico de su padre.