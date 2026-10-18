Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Espectáculos

Susan Villanueva arremete contra Monserrat Seminario y la pareja de 22 años de Melcochita: “Le van a quitar todo lo que tiene”

Susan Villanueva cuestionó la reconciliación entre Monserrat Seminario y Heydi Amado. Además aseguró que el cómico de 90 años estaría siendo perjudicado por esta inesperada relación entre ambas mujeres.

Susan Villanueva cuestiona el encuentro entre Monserrat Seminario y Heidi Amado. Composición LR. TikTok
Susan Villanueva cuestiona el encuentro entre Monserrat Seminario y Heidi Amado. Composición LR. TikTok
Por
google iconLa República en Google

Susan Villanueva lanzó fuertes críticas contra Monserrat Seminario y Heydi Amado, luego de que ambas sorprendieran al público al mostrarse cercanas ante las cámaras de televisión. La hija del humorista peruano puso en duda las intenciones detrás de este acercamiento y consideró que podría responder a intereses económicos relacionados con su padre.

La polémica surgió después de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes del cómico, de 90 años, acompañado por las dos mujeres. La escena llamó la atención debido a los enfrentamientos que Monserrat y Heydi protagonizaron anteriormente. Para Susan Villanueva, esta aparente reconciliación resulta difícil de comprender, especialmente por las críticas que ambas se dirigían hasta hace poco.

Puedes ver

Melcochita es captado junto a su pareja de 22 años y Monserrat Seminario en una escena insólita: Imágenes impactan a seguidores

lr.pe

Susan Villanueva señala que tienen a Melcochita como un títere

Susan Villanueva expresó su indignación por la cercanía que ahora muestran Monserrat Seminario y Heydi Amado, quienes anteriormente mantenían una relación conflictiva. La hija de Melcochita cuestionó que hayan decidido limar asperezas públicamente y sostuvo que, desde su perspectiva, deberían haber resuelto sus diferencias en privado.

“Ya están facturando”, manifestó Villanueva al referirse al acercamiento entre ambas. Asimismo, afirmó que nota a su padre fastidiado y considera que las mujeres de su entorno estarían influyendo demasiado en sus decisiones. “Lo tienen como un títere. Yo a mi papá no lo veo feliz”, declaró al expresar su inquietud por el ritmo de trabajo del humorista.

Puedes ver

Hija de Melcochita lanza fuerte advertencia tras reconciliación entre Monserrat Seminario y Heydi Amado: "Acabar con lo que queda de mi papá"

lr.pe

Melcochita es captado junto a Heydi Amado y Monserrat en insólito momento

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' registraron a Melcochita junto a Monserrat Seminario y Heydi Amado durante una salida que sorprendió por la actitud distendida de ambas mujeres. El encuentro contrastó con los desacuerdos que habían protagonizado anteriormente y provocó reacciones dentro del entorno familiar del artista.

La difusión de estas imágenes también generó incomodidad entre los hijos de Melcochita. Susan Villanueva cuestionó que las dos mujeres hayan pasado de los enfrentamientos a mostrarse cercanas y expresó su preocupación por el bienestar personal y económico de su padre.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 18 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

¿Dónde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre? Sigue EN VIVO el recorrido de la procesión

Incendio en base militar de Canadá deja 4 muertos y decenas de heridos tras un "incidente grave"

Espectáculos

Patricio Parodi celebrará su cumpleaños con Said Palao y no descarta repetir polémica fiesta en yate en Argentina: "Depende lo que él diga"

John Kelvin sorprende al revelar cómo cambió su vida tras salir de prisión: “Solo se están quedando con lo malo”

Cantante argentino Adrián Barilari celebra triunfo de su imitador Nikólas Bujahico en la final de 'Yo soy' con contundente mensaje

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Nieto plantea aprobar las 20 facultades respaldadas por Diputados y tramitar las adicionales como proyectos de ley

Comisión de Constitución del Senado continuará debate de pedido de facultades este lunes 19

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”