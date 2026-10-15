¡Histórico! Gianmarco ingresó al salón de la fama de compositores latinos y es homenajeado por Gloria y Emilio Stefan

El cantante peruano Gianmarco sumó un nuevo logro a su trayectoria musical al ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El artista recibió este reconocimiento durante una ceremonia en Miami, donde el productor Emilio Estefan y el compositor Omar Alfanno fueron parte del homenaje que destacó su aporte a la música latina.

La distinción representa un momento importante para el intérprete, quien ha construido una carrera con canciones propias y composiciones para otros artistas. Durante la ceremonia, el peruano también compartió reflexiones sobre sus inicios en la música y el camino que recorrió para consolidarse como uno de los cantautores más reconocidos del país.

Gianmarco ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinos

La ceremonia se realizó el 14 de octubre en el Flamingo Theater de Miami, durante la edición número 13 de los Premios La Musa 2026. Emilio y Gloria Estefan fueron los encargados de entregarle la distinción al peruano, quien compartió este honor con otros cinco referentes de la música, entre ellos el productor Sergio George y el compositor colombiano Kike Santander.

A lo largo de sus 35 años de trayectoria, Gianmarco ha conseguido tres premios Latin Grammy y ha llevado sus composiciones a intérpretes de distintos países. Entre sus canciones más reconocidas figura 'Hoy', popularizada por Gloria Estefan, que contribuyó a impulsar su proyección internacional.

Gianmarco se emociona al recordar sus inicios como compositor

Durante su discurso, el artista recordó la etapa en la que comenzó a escribir canciones a los 14 años, sin imaginar que aquella pasión lo llevaría a recibir uno de los homenajes más importantes de su carrera. También agradeció a los músicos que interpretaron sus temas, así como a su esposa, sus hijos, sus padres y Chabuca Granda, a quien reconoció como una de sus inspiraciones.

"Crear es un milagro y ese milagro es entender que el destino de una canción siempre es la gente. Estar aquí es un honor, es una sorpresa y es una respuesta. Luego de tantos años y tantas canciones preguntándome: ¿lo estaré haciendo bien?", expresó el cantautor durante la ceremonia.