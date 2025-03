Shawn Mendes ya está en Lima para su nuevo concierto en Lima. La estrella canadiense llegó a nuestro país para ofrecer un único concierto este martes 1 de abril en Costa 21 de San Miguel. El artista fue recibido como un verdadero ídolo por sus fanáticos, quienes se congregaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para darle la bienvenida.



Shawn Mendes se emocionó por el recibimiento en Lima



Visiblemente emocionado, Shawn Mendes expresó su gratitud con un "Gracias, Perú" mientras interactuaba con sus seguidores, quienes le obsequiaron globos, flores y otros regalos como muestra de su cariño.



Aproximadamente a la 1:00 p. m., el cantante de 26 años hizo su aparición, acercándose a sus admiradoras a pesar de contar con un equipo de seguridad. Este gesto de cercanía resalta la conexión especial que Mendes mantiene con su público.

El concierto de este martes promete ser un evento inolvidable, ya que los fans podrán disfrutar de éxitos como ‘Señorita’, ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’ y ‘Treat You Better’. Además, el espectáculo incluirá una selección especial de canciones de su más reciente álbum. Aunque las entradas están casi agotadas, aún se pueden adquirir a través de Teleticket.

Shawn Mendes y su vínculo con el Perú



Cabe recordar que el artista, quien semanas atrás se dejó ver con activista ecuatoriana, ya había visitado nuestro país hace unas semanas para disfrutar de turismo en Cusco, donde también mostró su amabilidad hacia sus fans. Además, este será la segunda vez que Mendes cante ante el público peruano. Su primer show fue el 14 de diciembre de 2019 en el Jockey Club del Perú.



El concierto de Shawn Mendes en Costa 21 forma parte de su gira internacional 'Solo para amigos y familia', que marca su retorno oficial a la música tras un periodo de pausa por motivos de salud mental.

Shawn Mendes es el intérprete de temas como ‘Señorita’, ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’ y ‘Treat You Better’. Foto: John Reyes / URPI - LR

Shawn Mendes envió saludos a sus fans peruanos



El cantante canadiense Shawn Mendes regresará al Perú después de seis años, generando gran expectativa entre sus seguidores. A través de un mensaje emotivo, el artista expresó su entusiasmo por el reencuentro: “Los amo mucho, nos vemos pronto”. Mendes se presentará en el país este 1 de abril en Costa 21. “No puedo esperar a volver a su hermoso país”, agregó el intérprete canadiense, quien promete una noche inolvidable para sus fanáticos.