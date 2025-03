Las recientes declaraciones de Beto Ortiz en torno a la grabación del programa 'El valor de la verdad' han causado revuelo. En una entrevista con Infobae Perú, el periodista afirmó que Juan Ichazo mostró una actitud confrontacional con Macarena Vélez durante los cortes comerciales del programa. Según el conductor de televisión, el argentino le habría reclamado a la exchica reality por sus respuestas en el set. Sin embargo, el argentino salió al paso de estas acusaciones y desmintió rotundamente cualquier reclamo o escena de confrontación.

Ichazo, quien es conocido por su participación en el programa y su relación con la modelo Macarena Vélez, negó las declaraciones del presentador en una entrevista reciente con 'Todo se filtra'. De acuerdo con el exesposo de Johana Cubillas, las acusaciones de Beto Ortiz no solo eran falsas, sino que consideró que el periodista estaba intentando generar un "show".

Juan Ichazo niega reclamos a Macarena Vélez en 'El Valor de la Verdad'

La controversia comenzó cuando Beto Ortiz, conductor de 'El valor de la verdad', reveló que, durante los cortes comerciales, Juan Ichazo se acercaba a Macarena Vélez para cuestionarla sobre sus respuestas en el programa. Según Ortiz, el modelo le habría reprochado varias de las confesiones de la modelo, mostrándose molesto por lo que Vélez decía al aire. En su relato, el periodista explicó que el argentino le preguntaba a la modelo: “¿Por qué has dicho esto, lo otro?”, con un tono que sugería que se trataba de un reclamo directo.

Sin embargo, Ichazo negó todas estas afirmaciones y, en una entrevista posterior, explicó que en ningún momento se acercó a Vélez durante los cortes comerciales. “En los cortes comerciales solo una vez me paré del sillón y fue para ir al baño, después a nadie más dejaron porque los cortes duraban 10 segundos. Beto no puede decir eso, está haciendo show, no entiendo". Además, recordó que antes de comenzar las grabaciones, él y Vélez habían hablado y acordado que él la apoyaría durante el programa, lo que desmentiría cualquier tipo de confrontación.