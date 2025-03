Hermano de 'El Ruso' se quiebra al cantar el primer tema del cantante en Armonía 10: "Yo lo tengo aquí"

La partida de Paul Flores sigue dejando huella en la música y en el corazón de sus seguidores. En un emotivo homenaje realizado en el programa 'El reventonazo de la Chola', su hermano mayor, Christian Flores, se conmovió al interpretar una de las primeras canciones que el querido 'El Ruso' cantó en Armonía 10.

El momento se volvió aún más conmovedor cuando Christian Flores recordó una anécdota que vivió junto a su hermano el día de su debut en la orquesta piurana. Con la voz entrecortada, reveló que ese evento significó mucho para él y que la canción 'Tu última carta' se convirtió en un recuerdo imborrable.

Hermano de Paul Flores se quiebra al interpretar la primera canción del cantante

Durante el homenaje televisivo, Ernesto Pimentel le preguntó a Christian Flores cuál era la canción que más recordaba de su hermano. Sin dudarlo, el hermano mayor de 'El Ruso' interpretó un fragmento de 'Tu última carta', lo que provocó que se emocionara.

"Dame pues corazón tu última carta, espadas y corazón me hacen llorar", cantó Christian, mientras se llevaba la mano al pecho. La emoción fue tan grande que tuvo que hacer una pausa para recuperar el aliento y evitar llorar en vivo.

Además, compartió una anécdota sobre aquella primera presentación de Paul Flores con Armonía 10. Contó que lo acompañó esa noche y que, entusiasmado por el debut de su hermano, gastó todo su sueldo en una celebración. "Me acuerdo que ese fue mi primer sueldo y la primera y única vez que yo me he tirado el sueldo en una borrachera", confesó.

Paul Flores y la canción con la que inició su historia en Armonía 10

En 2003, Paul Flores debutó en Armonía 10, una de las agrupaciones de cumbia más importantes de Perú. En aquel entonces, la orquesta contaba con figuras como Roberto Moreno y 'Makuko' Gallardo. A pesar de su juventud, 'El Ruso' demostró su talento interpretando 'Tu última carta', una canción que rápidamente se ganó el corazón del público.

Los primeros versos de la canción, "Esperaré a que arrojes tu carta. La mía solo te habla de amor", se convirtieron en un himno en los conciertos de Armonía 10, consolidando a Paul Flores como una de las voces más representativas de la cumbia peruana.