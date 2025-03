La industria de la cumbia en el Perú está en alerta tras el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ocurrido el pasado 16 de marzo en un ataque armado contra el bus de la agrupación. La tragedia ha puesto en evidencia el peligro constante que enfrentan los músicos, quienes denuncian ser víctimas de amenazas y extorsiones. José Quiroga, dueño y líder de Agua Marina, expresó su preocupación y exigió acción inmediata de las autoridades para frenar esta crisis de inseguridad.

La preocupación expresada por José Quiroga se suma a la de otros representantes del género, quienes han exigido acciones urgentes para garantizar la seguridad de los artistas y del público que asiste a sus eventos.

Dueño de Agua Marina se pronuncia por ola de extorsiones tras la muerte de Paul Flores

José Quiroga y los integrantes de Agua Marina llegaron hasta Piura para despedir a Paul Flores y expresar su solidaridad con su familia y compañeros de Armonía 10. Durante su visita, el líder de la agrupación manifestó su preocupación por el incremento de la delincuencia y las constantes amenazas que vienen recibiendo diversas agrupaciones del género tropical, como Corazón Serrano, La Única Tropical y Armonía 10 de Walther Lozada.

“Estamos tristes por esta tragedia causada por criminales. También estamos muy preocupados por la situación de inseguridad que vive el Perú. Nosotros hemos sido de los primeros en protestar ante las autoridades porque esto no puede seguir sucediendo”, declaró Quiroga. Además, enfatizó que el temor no solo afecta a los músicos, sino a toda la población. “Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que las autoridades recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto!”, agregó el líder de Agua Marina.

Agua Marina Reforzará su seguridad ante inseguridad en el país

Ante los reiterados ataques y amenazas, Agua Marina ha optado por tomar medidas adicionales para protegerse. Quiroga reveló que su orquesta ha tenido que reforzar la seguridad debido a la vulnerabilidad a la que están expuestos. “Ahora hemos tenido que aumentar la seguridad. Todos los que trabajamos para el público somos vulnerables, porque el delincuente sabe dónde vamos a estar”, explicó.

El empresario también exigió una modificación en las leyes para combatir la delincuencia con mayor eficacia. “Esto tiene que parar. Necesitamos leyes más estrictas y que se deroguen aquellas que favorecen a los delincuentes”, sentenció