Después de la entrevista de Christian Cueva, donde reveló que cuando se casó con Pamela López no estaba enamorado, Paco Bazán no dudó en arremeter contra el futbolista por la ligereza con la que decidió hablar de su expareja y madre de sus hijos.

En la noche del 27 de enero, Paco Bazán, conductor del programa ‘El deportivo en otra cancha’, lanzó severas críticas hacia Christian Cueva tras la entrevista que el futbolista ofreció a Andrea Llosa. Durante esta conversación, Cueva realizó diversas revelaciones controvertidas sobre su vida personal, lo que provocó la desaprobación del presentador.

¿Por qué Paco Bazán criticó a Christian Cueva?

En la última edición de su programa, Paco Bazán se mostró muy indignado por la entrevista que ofreció Christian Cueva al programa de Andrea Llosa, donde detalló que no se casó por amor con Pamela López. El jugador mencionó que su relación con la madre de sus hijos se había desgastado.

“Hay situaciones que se pueden sentir, pero que no se deben decir, sobre todo cuando hay hijos. Creo que no mide y creo que no lo aconsejan. No tiene un equipo de asesoría porque algún día sus hijos van a ver esto. Quizás más pronto que tarde”, señaló el presentador de ATV tras escuchar las declaraciones de ‘Aladino’.

Asimismo, Paco Bazán destacó la repercusión emocional que podrían generar estas afirmaciones en los hijos de Christian Cueva.

“No creo que sea agradable para sus niños, que lo quieren, que hasta lo podrían idolatrar, escuchar que se refiere así de la que fue o es todavía su esposa. Es mejor a veces no decir nada, saber callar. El silencio es un bien preciado cuando logras dominarte”, agregó.

Paco Bazán cuestiona las respuestas de Christian Cueva

Por otro lado, Paco Bazán no pudo creer que Christian Cueva haya negado en todo momento haberle sido infiel a Pamela López. También se quedó sorprendido al escuchar que el futbolista rechazara las acusaciones de agresión física, a pesar de las imágenes presentadas por su expareja.

“Él nunca va a decir que le fue infiel; el tramposo muere negado, lógico. Ni con el Ministerio Público lo va a aceptar”, mencionó Bazán, evidentemente molesto.