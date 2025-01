Milena Warthon, una de las artistas más reconocidas de la música peruana, contó en una reciente transmisión en TikTok que le fue imposible grabar su videoclip para la canción 'Vuelve corazón' en su barrio de San Juan de Lurigancho (SJL). La cantante compartió cómo este incidente se convirtió en una anécdota que le dejó una profunda sensación de tristeza.

A pesar de haber solicitado los permisos pertinentes y de contar con la aprobación de la municipalidad, los vecinos del distrito decidieron no autorizar la grabación en los exteriores de la casa de sus tíos, lo que obligó a la producción a reubicar la filmación en otro lugar cercano.

¿Qué pasó con Milena Warton y por qué le impidieron grabar su MV en su barrio?

Milena Warthon comenzó a narrar su experiencia en una transmisión de TikTok, en el que explicó que había decidido grabar el videoclip de 'Vuelve corazón' en San Juan de Lurigancho, su querido barrio. La cantante explicó que su idea inicial era hacerlo en los exteriores de la casa de sus tíos, un lugar lleno de recuerdos que representa su infancia y su crecimiento personal. “Yo he vivido ahí hasta los doce años, amigos, entonces es como que ese era mi sueño”, expresó la artista.

El plan de grabar en los alrededores de su antigua vivienda tenía un significado especial, ya que incluía también lugares clave de su infancia, como el colegio al que asistió y el pasaje donde solía jugar. Sin embargo, la grabación no fue posible debido a la negativa de los vecinos, a pesar de que se habían solicitado los permisos municipales correspondientes.

Según Milena, la situación pasó a ser una “anécdota” que no escaló a mayores, pero que sin duda le dejó un sabor amargo. La artista agregó que, de haber llegado antes al lugar, la situación podría haber terminado en un "real escándalo". Afortunadamente, la producción de su videoclip logró adaptarse a las circunstancias y se trasladaron a una cancha deportiva en las cercanías de su barrio, el Parque de la Capilla, un espacio cercano al lugar que representaba tanto para ella.

"Nos dijeron que no querían que la gente estuviera ahí, y pues yo me sentí muy triste porque obviamente la idea era grabar en San Juan de Lurigancho para mostrar de dónde vengo, no con ninguna mala intención", dijo la cantante.

La vez que Milena Warthon fue expulsada de Miraflores por repartir volantes de su concierto

Este no es el primer incidente en el que Milena Warthon se ve envuelta en un malentendido. En 2023, la cantante fue retirada del Parque Kennedy en Miraflores mientras realizaba una actividad promocional de su concierto navideño. La artista, junto a su equipo, se encontraba repartiendo volantes e invitando a los transeúntes a asistir a su show en el anfiteatro del Parque de la Exposición, programado para el 23 de diciembre.

Lo que parecía ser una actividad promocional inocente se convirtió en un inconveniente cuando el personal municipal intervino y acusó a la artista de violar las normas del distrito. La cantante, sorprendida por la actitud de los funcionarios, compartió su desconcierto en redes sociales, donde expresó: "¿En todo Miraflores no puedo repartir volantes? Me tendré que ir a otro distrito. Amigos, me han botado de acá del Parque Kennedy, yo no entiendo, pero nada me detendrá".