El boxeador Jonathan Maicelo se convirtió en noticia tras su más reciente participación en el programa 'Sin lenguas en los pelos', emitido el 29 de octubre a través del canal de YouTube 'No Somos TV'. En esta entrevista, conducida por Carloncho, Renzo Winder y Roxana Molina, el púgil se mostró irritable ante las constantes preguntas sobre su enfrentamiento con Pantera Zegarra en el 'Celebrity Combat Perú'. La situación escaló rápidamente y terminó en una acalorada discusión que casi se convierte en un enfrentamiento físico.

Durante la conversación, Maicelo no solo respondió con insultos a Carloncho, sino que también lo amenazó con agredirlo físicamente, dejando a los conductores y espectadores atónitos. En medio del intercambio, el boxeador expresó con furia: "No sabes ni pin… tú. No me gustan los hinchas, la firme me llegas al chómpiras. Tú eres un viejo cab…".

Jonathan Maicelo insulta y le dice de todo a Carloncho en vivo

El tenso momento entre Jonathan Maicelo y Carloncho se dio cuando el conductor intentó abordar el tema de la pelea entre el boxeador y Pantera Zegarra. Sin embargo, el popular 'Batedía', visiblemente molesto, arremetió verbalmente contra el locutor de radio. "Te meto un cachetadón pe', ¿vas a llorar por eso?", exclamó Maicelo en un intento de intimidación directa. La situación dejó perplejos a los presentes en el set, quienes no esperaban una reacción tan violenta por parte del deportista.

Carloncho intentó mantener la compostura y calmar la situación, pero el boxeador no se detuvo ahí y continuó con una serie de insultos: "Yo no te voy a hacer nada a ti, tranquilo. Porque yo no peleo con h… Eres un triste payaso tú", agregó Maicelo, elevando aún más la tensión. Pese a los intentos de apaciguamiento por parte de los otros conductores, Jonathan no bajó la guardia en su tono desafiante y agresivo.

Finalmente, Jonathan Maicelo aclaró que su comportamiento era parte del show, aunque su actitud durante la entrevista dejó en evidencia una conducta difícil de justificar. A pesar de sus intentos por minimizar el incidente, la audiencia mostró su rechazo a la falta de respeto mostrada en el programa, algo que se replicó en redes sociales tras la publicación del video.

Magaly Medina manda fuerte comentario contra Jonathan Maicelo

La polémica generada por Jonathan Maicelo no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa 'Magaly TV, la firme' a criticar la actitud del boxeador. En su emisión del 29 de octubre, la figura televisiva de ATV expresó su indignación por la serie de groserías que la expareja de Samantha Batallanos lanzó contra Carloncho durante la entrevista, calificando su comportamiento de "agresivo y vulgar". Para la conductora, la conducta del boxeador demuestra una falta de respeto total hacia los medios de comunicación.

"Hay personas que son faltosas, son mal habladas, pero en un medio de comunicación mostrar su agresividad al punto de la grosería es algo que hace siempre Maicelo", manifestó Medina, señalando que el boxeador suele actuar de manera más educada solo cuando le conviene mejorar su imagen pública. "Este Carloncho que siempre se las da de vivo, se dejó callar, se dejó golpear verbalmente de una manera bastante humillante", añadió la conductora, en referencia a la falta de respuesta del locutor ante las provocaciones de Jonathan Maicelo.

Medina también criticó la falta de control de Carloncho durante la entrevista, enfatizando la importancia de establecer límites claros para mantener el respeto en el set. "A mí nunca me ha parecido que venga alguien a faltarme el respeto en mi set. Si la otra persona te falta el respeto de esa manera, sencillamente le dices, ahí está la puerta, por favor, retírese", sentenció, sugiriendo que el locutor debió tomar una postura más firme ante la actitud del boxeador.

Resumen: Jonathan Maicelo protagoniza acalorada discusión con Carloncho