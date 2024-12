Su paso por ‘Combate’ no solo le brindó un sueldo atractivo, sino también una plataforma para crecer y enfrentar nuevos desafíos. En conversación con Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, 'Pantera' Zegarra compartió cómo su vida cambió al recibir una oferta económica que nunca había imaginado.



El boxeador, que inicialmente se mostró reacio a participar en el reality, terminó aceptando gracias a un sueldo que superaba sus expectativas. “Yo no había visto esa plata nunca en mi vida”, confesó Zegarra, quien pasó de ser un deportista serio a un chico reality.

¿Cuánto ganaba ‘Pantera’ Zegarra en ‘Combate’?



Según lo que ha revelado en una pasada entrevista con el podcast ‘COM FM’, ‘Pantera’ Zegarra se negó en varias ocasiones a participar en ‘Combate’, argumentando su compromiso con el boxeo. Sin embargo, la insistencia de Marisol Crousillat, productora del programa, lo llevó a reconsiderar su decisión. En su tercer encuentro, la oferta económica fue lo suficientemente atractiva como para que Zegarra finalmente aceptara.



El boxeador reveló que al inicio le ofrecieron 1.000 dólares, una cifra que no le convenció. “Yo no había visto esa plata nunca en mi vida. En el IPD me pagaban 1.200 soles”, dijo. Pese al ofrecimiento, no aceptó. Sin embargo, cuando la propuesta subió a 2.000 dólares, Zegarra no pudo resistirse. “Temblaba, no saben cómo temblaba. Estaba recontra perdido”, recordó sobre sus primeras experiencias en el programa.

¿‘Pantera’ Zegarra no tuvo buenos momentos en ‘Combate’?



A pesar de la buena remuneración, ‘Pantera’ Zegarra enfrentó dificultades en sus primeros días en ‘Combate’. En una entrevista con el youtuber Chiquiwilo, recordó que tras su primer programa, se sintió abrumado y lloró al regresar a casa. “Le dije a mi mamá: ‘No aguanto ese programa, no me siento bien’”, señaló el exboxeador, revelando que su progenitora lo animó a continuar.

David 'Pantera' Zegarra revela que le ofrecieron dos mil dólares al mes por su trabajo en 'Combate'. ATV

El boxeador también compartió que durante su primera semana en el reality pensó en abandonar. Sin embargo, con el tiempo, logró adaptarse y aprender a desenvolverse en el mundo de la televisión. “Te juro que la primera semana me quise largar, yo lloraba porque no me podía desenvolver bien. Me dieron un par de semanas más y me volví un ‘loco calato’. Aprendí la magia que es ser artista en televisión”, detalló en la conversación.

Uno de los momentos más impactantes de su participación en ‘Combate’ fue cuando se desmayó durante una competencia en la piscina. Gracias a la rápida intervención del personal médico, ‘Pantera’ Zegarra fue reanimado y pudo continuar con su participación en el programa.