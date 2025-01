El fisicoculturista Sebastián Lizarzaburu compartió detalles sobre su nueva relación con Adriana Odria López durante una reciente entrevista. En la conversación, el joven se mostró entusiasmado al hablar de su vínculo con la joven, revelando aspectos de su vida personal y cómo ha influido en su día a día. “Es una chica bien, o sea de valores, es independiente, trabajadora”, señaló con una sonrisa en su rostro.

Cabe señalar que Sebastián Lizarzaburu no ha confirmado cuánto tiempo lleva con Adriana Odria, pero dejó en claro que, por el momento, todo está yendo de maravilla y no tuvo inconvenientes en elogiar a su actual novia.

Sebastián Lizarzaburu sobre Adriana Odria

En entrevista con el podcast de Cristopher Gianotti, Sebastián Lizarzaburu reveló datos poco conocidos de su vida personal, pues admitió que su corazón actualmente se encuentra ocupado por una joven llamada Adriana Odria López. El deportista mencionó que actualmente tiene una relación romántica con ella.

Según lo que mencionó Sebastián Lizarzaburu, estuvo buscando pareja por mucho tiempo, pero cuando se rindió, finalmente la encontró.

“Ella es una chica que trabaja en una empresa común y corriente, gerente de una empresa, normal. También es influencer como por hobby, o sea, no es que viva de eso; de hecho, hasta ahorita no cobra nada por influencer (...) Tiene esa capacidad y ese gusto; a veces me ayuda a grabar”, señaló en la entrevista.

Sebastián Lizarzaburu llena de elogios a su novia

Durante la entrevista, Sebastián Lizarzaburu resaltó que Adriana Odria López es una mujer muy trabajadora e independiente, lo que le gusta muchísimo.

“Es una chica bien, su familia es súper bien, o sea de valores, es independiente, trabajadora; o sea, creo que he encontrado a una persona que vale la pena bastante y estamos en eso. Estoy tranquilo, siento cosas que no sentía hace muchos años atrás, así que por eso estoy tranquilo”, concluyó al respecto.