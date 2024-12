Said Palao es una de las figuras principales de 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

Said Palao es una de las figuras principales de 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

El reconocido participante de 'Esto es guerra', Said Palao, ha sorprendido a sus seguidores con su más reciente emprendimiento infantil llamado 'Mi pequeño ninja', una propuesta que busca combinar diversión y actividad física para niños de entre 5 y 15 años. Ubicado en el distrito limeño de San Miguel, este proyecto se inspira en los desafiantes circuitos de competencia que caracterizan al reality de televisión, adaptándolos al público infantil. Con una suscripción mensual de S/400, el negocio ha generado expectativa entre los padres interesados en promover un estilo de vida activo para sus hijos.

Sin embargo, no todo ha sido elogios para Said Palao y su iniciativa. En redes sociales, especialmente en TikTok, algunos usuarios han manifestado su preocupación por la seguridad de los niños que participan en los minicircuitos de 'Mi pequeño ninja'. Según los críticos, las imágenes muestran obstáculos que parecen desafiantes, pero carecen de elementos de protección visibles, lo que ha abierto el debate sobre si estas actividades están adecuadamente diseñadas para garantizar el bienestar de los pequeños.

Said Palao orgulloso por 'Mi pequeño ninja'

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, Said Palao expresó su entusiasmo y gratitud por la positiva acogida que ha tenido su emprendimiento infantil, 'Mi pequeño ninja'. Durante el clip, el integrante de 'Esto es guerra' resaltó el impacto que ha generado su proyecto en los niños y sus familias, así como los beneficios físicos y emocionales que ofrece la iniciativa.

"Increíble, contamos con más niños de los que pensamos, pensábamos tener 30 niños y hubo muchísimos más. La acogida de los padres, de mis amigos, todos los que han participado han hecho que este evento salga superbién. Ver a los niños que han disfrutado de las clases también nos deja con un buen sabor. Bueno, 'Mi pequeño ninja' tiene muchas cosas: entrenamiento físico, que hace que mejoren la psicomotricidad, disciplinas, los valores de la competencia, las habilidades del cuerpo. Tiene un poco de todo, está espectacular", indicó Said Palao.

Comentarios de los seguidores sobre emprendimiento de Said Palao

Sin embargo, pese a este gran recibimiento por parte de varios de sus seguidores, otros usuarios en redes hicieron notar un detalle: la aparente falta de implementos de seguridad en el espacio recreativo. Ante esto, no dudaron en dejar sus comentarios, sin recibir respuesta alguna por parte de 'Mi pequeño ninja'.

Comentarios contra emprendimiento de Said Palao. Foto: Captura Tiktok

"Ojalá los niños no aprendan a ser agresivos en la competencia", "herramientas de protección, Said. Son obstáculos abiertos y cualquier fallo puede lesionar a uno, hay que prevenir antes que lamentar", "pero no tiene protección, como cascos, rodilleras o coderas. Se pueden caer o golpear entre ellos", se lee en los comentarios en TikTok.