La modelo brasileña Ana Paula Consorte, de 32 años, compartió con sus seguidores una devastadora noticia que ha conmovido a muchos. Tras visitar el hospital por tercera vez debido a vómitos, fiebre alta y una preocupante incapacidad para caminar, la influencer reveló que está enfrentando un delicado problema de salud. Todo esto ocurre a solo días de las fiestas navideñas y de fin de año.

Desde su natal Brasil, la novia de Paolo Guerrero utilizó su cuenta de Instagram para hablar de su enfermedad que padece, desatando la preocupación y el apoyo de miles de usuarios que siguen de cerca su estado.

Ana Paula Consorte revela que tiene Neumonía

Ana Paula Consorte compartió un emotivo video en Instagram en el que reveló los difíciles momentos que ha vivido recientemente. La modelo y pareja de Paolo Guerrero fue hospitalizada tras ser diagnosticada con neumonía, lo que la obligó a permanecer internada. Esta situación también la apartó de sus hijos, fruto de su relación con el futbolista peruano.

“Fiebre alta, tos, vómitos, sin poder caminar, ahí fuimos por tercera vez al hospital y para mi sorpresa un diagnóstico: neumonía. Fin de año, estar con mi familia, disfrutando de mis hijos, sobrinos, hermanos, mis padres es tan importante y de repente PARE. ¿Pronto yo? Son 3 hijos y una vida rápida, me encanta estar activa y sentirme bien pero mi cuerpo me obligó a parar. Repasando mi vida, aprendiendo a decir "no", recordando tener tiempo para mí”, se lee en un inicio de su mensaje.

La futura abogada anunció que ya está de regreso en casa, pero aprovechó para reflexionar sobre su experiencia y compartir un poderoso mensaje con sus seguidores: “Ahora estoy en casa y quería compartir esto aquí porque la vida real tiene esas lecciones inesperadas. Necesitamos escuchar lo que nuestros cuerpos están tratando de decirnos. "Tiene que parar’”. En el video que publicó Ana Paula Consorte, se muestra su tiempo en el hospital mientras hablaba por videollamada con sus hijos y familiares. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue la ausencia de su pareja, Paolo Guerrero, en todas las imágenes compartidas.