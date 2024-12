Empresaria que llevó a Pamela Franco a Europa decepcionada hace fuerte confesión: “Perdí dinero”

Hace unas semanas, Pamela Franco anunció con entusiasmo su gira musical por varias ciudades de Europa. A pesar de su fama en el entretenimiento peruano, la asistencia a sus conciertos fue baja. El programa de Magaly Medina mostró en varias ocasiones la escasa afluencia de público en sus presentaciones.

En esa línea, Susan Bernal, empresaria encargada de la gira de la expareja de Christian Domínguez, reveló detalles totalmente desconocidos de estos conciertos y reveló que no llegaron ni a 150 personas por show. Además, confesó que perdió gran cantidad de dinero al apostar por Pamela Franco.

Empresaria que llevó de gira a Pamela Franco se muestra decepcionada

Pamela Franco se presentó en diversas ciudades europeas en los últimos días y, según varios videos difundidos en redes sociales, estos eventos no habrían colmado las expectativas del público.

Magaly Medina fue una de las principales críticas y mostraba algunas fechas de presentación de la expareja de Christian Domínguez con los locales vacíos, lo cual fue confirmado por Susan Bernal, empresaria encargada de la gira.

“Caída, perdí dinero. La promotora que compró la fecha no está contenta, esperaba otra cosa”, se puede leer en la primera parte de la conversación que tuvo Susan Bernal sobre los conciertos de Pamela Franco.

Asimismo, explicó cómo funciona el negocio de las giras en el extranjero y reveló que ella compró toda la gira de Pamela Franco en Europa. Sin embargo, sorprendió al exponer a la cantante y asegurar que en sus presentaciones solo pasó las 100 personas.

“Los promotores que compran las fechas quieren llenos sus locales, pero no llegó ni a 150 personas. Siendo Pamela (Franco) ahorita furor debería haber llenado los locales. Bueno, así es el rubro de la música, debemos seguir adelante”, añadió la empresaria.

Empresaria sobre conciertos de Pamela Franco en Europa. Foto: Captura ATV

¿Pamela Franco aburrió a los asistentes a sus conciertos?

Además, Susan Bernal también dio mayores detalles de los conciertos de Pamela Franco. Según reveló la empresaria, la cantante no solo no logró llenar los locales donde se presentó, sino también, no logró animar al poco público asistente.

“La gente está aburrida y sentada. (Estoy) decepcionada, nosotros trabajamos para ganar, es fuerte la inversión, más los caprichos de ella en todo momento”, indicó Susan Bernal.

Público en Italia tiene frío recibimiento con Pamela Franco

Desde hace varios días, Pamela Franco está en Europa realizando una gira musical con su orquesta de cumbia. Según algunas imágenes difundidas en redes sociales, la cantante no ha logrado llenar sus shows, lo que ha generado burlas en línea.

En este contexto, se han vuelto virales algunos clips del último concierto de Pamela Franco en Torino, Italia, el 28 de julio. Lo que más llamó la atención fue la fría recepción que tuvo la artista, ya que el público no participó activamente en el evento.

Sin embargo, un dato a destacar es que en este concierto se observó una mayor presencia de público en comparación con sus presentaciones anteriores, donde varias zonas de los locales estaban completamente vacías.

Solo al final del evento, como muestran los videos, se puede ver una reacción efusiva del público. Pamela Franco levantó la bandera peruana y los asistentes se mostraron alegres, en contraste con el resto del concierto.

