Julián Zucchi decidió romper su silencio y, en un reciente informe en el programa 'Amor y fuego', expuso conversaciones privadas que sostuvo con Yiddá Eslava los días viernes 13 y sábado 14 de diciembre. En estas conversaciones, el actor argentino muestra su deseo de reencontrarse con sus hijos en medio de la tensa situación que atraviesa con su expareja. La polémica entre ambos ha acaparado titulares, generando opiniones divididas en el público y aumentando el interés en torno a los conflictos que los han distanciado en las últimas semanas.

Durante la entrevista, Zucchi expresó su frustración y dejó en claro que lo único que busca es mantener el vínculo afectivo con sus pequeños. “Déjame darles un beso y un abrazo”, se lee en uno de los mensajes revelados, donde el actor implora por un momento con sus hijos. Cabe destacar que este pedido de Julián también se debía a un profundo deseo de que su madre, quien se encontraba por esos días en Perú, pueda reencontrarse con sus nietos.

Julián Zucchi conmueve al pedirle a Yiddá Eslava que lo deje ver a sus hijos

En uno de los mensajes, que datan del viernes 13 de diciembre, mostrados durante el informe de 'Amor y fuego', Julián Zucchi dejó ver su lado más vulnerable al dirigirse a Yiddá Eslava con un pedido cargado de emoción. “Te lo pido por favor. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes ver a los chicos? Aunque sea déjame ir a darles un beso y un abrazo. ¿Por qué haces esto?”, escribió el actor argentino a su expareja en una conversación de WhatsApp.

Al no obtener respuesta de Eslava, Zucchi optó por escribirle al día siguiente a su expareja. En la serie de mensajes que le envío, Julián le hace hincapié a Yiddá para que prioricen el bienestar de sus hijos, sin dejar de tener en cuenta los asuntos legales que ambos tienen por resolver. "Ayer te estuve escribiendo, pero no obtuve respuesta. Te pido por favor que todos los problemas legales que tengamos nosotros sigan su curso, pero pensemos en el bienestar de nuestros hijos", indicó el actor argentino.

"Mi mamá se va mañana temprano a Argentina y la última imagen que ellos tuvieron fue muy dura. Desde el corazón te estoy pidiendo que me permitas ir a darles un abrazo y un beso para que puedan despedirse de mi mamá. Sabes que tienen una conexión hermosa con ella y no sé cuándo volverán a verla. Esto no es por mí, es por ellos", acotó Zucchi, pero, aparentemente, no obtuvo respuesta por parte de Yiddá Eslava.