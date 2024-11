En la última emisión de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina respondió en vivo a la carta notarial enviada por Yahaira Plasencia, quien solicitaba una rectificación por los fuertes calificativos que la conductora utilizó en su programa, calificándolos como difamatorios. La salsera expresó su malestar por las palabras de Magaly, pero la periodista, acompañada de su abogado Benji Espinoza, defendió su derecho a la libertad de expresión y al ejercicio de la crítica.

El abogado de la 'Urraca' fue tajante al afirmar: “No hay ninguna calumnia. Están sacando fuera de contexto todas las expresiones utilizadas. Tú, Magaly, estás ejerciendo tu derecho de libertad de expresión e información”. Además, explicó que Yahaira, como figura pública, debería esperar un cierto nivel de críticas por su trabajo en el medio artístico.

Magaly Medina responde a carta notarial de Yahaira Plasencia

En cuanto al término 'escort', que fue el detonante para que Yahaira enviara la carta notarial, Magaly y su abogado intentaron explicar el significado: "El término 'escort' no significa prostituta, es sinónimo de acompañante, ya que es una expresión inglesa", dijo Espinoza. Magaly justificó su uso del calificativo: "El día que yo le tenga que decir a alguien prostituta, tiene que ser debidamente probada, que me conste, que haya pruebas. Lo que sí ha hecho Yahaira Plasencia, y aún lo sostengo, es que a los festivales a los que va, está como acompañante de Sergio, y no lo digo yo, él mismo lo ha dicho, es una acompañante, ¿cómo más la voy a llamar?".

En cuanto a otros calificativos mencionados en la carta, como 'bataclana' y 'run runa', Magaly Medina aclaró: "Tiene que ver el contexto en que yo lo digo, yo opino sobre hechos determinados. Cómo hacemos perder el tiempo al poder judicial, si uno ve los videos yo nunca he dicho 'Yahaira Plasencia es una bataclana', yo he dicho 'se comporta como una bataclana' con falta de fineza, porque ha sido muy vulgar en su manera de expresarse, y eso es lo que yo le critico, como critico a cualquiera".

Magaly Medina responde a carta notarial de Yahaira Plasencia. Foto: Captura ATV

El abogado Benji Espinoza concluyó que Magaly solo estaba reaccionando y opinando, reafirmando que ella estaba ejerciendo su libertad de expresión, ya que, según la Constitución, esta le permite hacer "crítica al arte". Añadió que Magaly nunca se refirió a la intimidad de la salsera, sino que solo se expresó sobre su trabajo como cantante: "Magaly, tú te puedes hacer cargo de lo que dices, no de lo que terceros interpreten".